Zmiany w procedurze kontroli autobusów szkolnych 

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz funkcjonariusze Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Elblągu od 22 maja do 30 czerwca 2023 r., na parkingu przy al. Grunwaldzkiej 137 w Elblągu, będą kontrolować autobusy. Stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, trzeźwość kierowcy, wymagane dokumenty oraz czas pracy kierowcy, to tylko niektóre aspekty dodatkowych kontroli jakie są realizowane przed dłuższym wyjazdem autobusu.

Przed wyjazdem na zorganizowany wypoczynek warto sprawdzić czy autobus, którym będziemy się przemieszczać spełnia warunki bezpieczeństwa. Do tej pory kontrole autobusów i ich kierujących odbywały się bezpośrednio na miejscu zbiórki wycieczki. Od 22 maja br., każdego dnia w godzinach od 07:00 do 09:00, na parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 137 policjanci będą oczekiwać na autobusy, których kierujący zostali zobowiązani przez organizatora wycieczki do takiej kontroli. Zmiany te podyktowane są dużą ilością zleceń na tego typu kontrole i z pewnością przyczynią się do skrócenia czasu oczekiwania na nie. Rozpoczęcie wycieczki zaplanowane w godzinach wcześniejszych lub późniejszych można zgłaszać na dotychczasowych zasadach, tj. dzwoniąc kilka dni wcześniej pod nr 47 734 15 99.