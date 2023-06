Znacznie przekroczona prędkość i przewrócony motorowerzysta

Policjanci podejmowali interwencję wobec pewnego 57-latka, który przewrócił się kierując skuterem (motorower).

Zdarzenie to miało miejsce wczoraj (5.06) około godz. 9 w miejscowości Żurawiec. 57-latek przewracając się podczas jazdy doznał obrażeń. I trafił do szpitala. Policjanci ustalili, że mężczyzna kierował w stanie nietrzeźwości. Od 57-latka pobrano krew do badań na zawartość alkoholu.

Inny przypadek to przekroczenie prędkości. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali na ul. Fredry 43-latka, który kierował osobowym audi. Mężczyzna rozpędził auto do prędkości 126 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie jedynie do 40 km/h. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące oraz ukarali go mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Przypominamy także o tym, że przepisy te zostały zaostrzone i popełnienie takiego samego wykroczenia po raz drugi powoduje że kolejny mandat będzie dwukrotnie wyższy.