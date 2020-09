27. akcja "Sprzątanie świata"

Graf. nadesłana

W związku z organizowaną 27. akcją „Sprzątanie świata – Polska”, której finał przypada w dniach 18 – 20 września, serdecznie zapraszamy uczniów elbląskich szkół, przedszkoli i placówek szkolno-wychowawczych do udziału w tym przedsięwzięciu. Z uwagi na pandemię zmuszeni jesteśmy do zmiany formy tegorocznej akcji. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

Tegoroczne hasło akcji brzmi: PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ. W ramach konkursu, zgodnie z ww. hasłem, należy nagrać maksymalnie 1,5 minutowy filmik. Forma dowolna, jednak wykonanie musi być indywidualne. Dopuszcza się pomoc rodziny, rodzeństwa, nie ma to być jednak wykonanie grupowe. Konkurs przeprowadzony będzie w 4 kategoriach wiekowych: - przedszkola - klasy podstawowe I-IV - klasy podstawowe V-VIII - liceum/technikum Nagrany film na nośniku CD, CDRW lub DVD należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie

z dopiskiem „KONKURS Departament Ochrony Środowiska” i wrzucić do urny w holu budynku przy ul. Łączności 1 w Elblągu. Termin dostarczenia prac - do dnia 28 września. Do filmiku należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, nazwa placówki, do której uczęszcza osoba biorąca udział

w konkursie. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz przesłane do placówek oświatowych.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga