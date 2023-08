3,5 tysiąca osób służy w WOT w regionie

Blisko 120 nowych żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę w Braniewie. Żołnierze odbyli 16-dniowe szkolenie, które obejmowało m.in. podstawy strzelectwa, taktyki, medycyny pola walki i musztry. Wśród ochotników są m.in. informatycy, nauczyciele studenci pracownicy cywilni wojska, pracownicy administracji.

Jedną z ochotniczek jest szer. Sylwia. -To było bardzo dobre szkolenie - ciężkie, ale naprawdę solidne. Satysfakcja jest ogromna, wiedza została poszerzona, to jest najważniejsze – mówiła po złożeniu przysięgi. Mundur nosi także jej mąż, który służy w 16. Dywizji Zmechanizowanej. - Jestem bardzo dumny z żony. Tęskniłem za nią, ale wspólnie daliśmy radę -mówił po przysiędze szer. Dominik.

Z wojskiem jest związana także rodzina szer. Seweryna, ucznia ostatniej klasy technikum logistycznego. Na przysiędze pojawiło się wielu jego bliskich, wśród nich babcia, która miała już okazję obserwować takie uroczystości.

- Byłam na przysiędze brata, syna, a teraz wnuka. Jestem z niego bardzo dumna – mówiła po ceremonii. Dumy z ukończenia szkolenia nie krył także sam świeżo upieczony żołnierz. - Można było nawiązać nowe przyjaźnie i poznać wojsko od podszewki -mówił podsumowując 16-dniowe szkolenie.

„Szesnastki” nie ułatwiała pogoda – nowym żołnierzom dała się we znaki przede wszystkim upalna aura. -To było dobre, pozytywne zmęczenie. Można było dowiedzieć się o swoich słabościach i je przezwyciężyć. Na pewno każdy z nas w ciągu tych 16 dni pogłębił swoją wiedzę i poprawił kondycję – mówiła szer. Anna, która rozpocznie teraz służbę w giżyckim 41. batalionie lekkiej piechoty.

Było to drugie w tym roku szkolenie pod hasłem „Wakacje z WOT”. To inicjatywa skierowana do uczniów szkół oraz ich nauczycieli, którzy w okresie wakacyjnym mogą poznać podstawy wojskowości i tym samym rozpocząć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

To kolejne wzmocnienie 4 W-MBOT. Dziś w jednostce służy już ponad 3,5 tys. żołnierzy. Całe Wojska Obrony Terytorialnej liczą około 37 tys. osób. Kolejna przysięga nowych żołnierzy jednostki odbędzie się 14 października w Braniewie.