31. raz z Elbląga na Jasną Górę

27 lipca z Nowego Dworu Gdańskiego wyruszy pierwsza grupa pątników XXXI Elbląskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Z Elbląga, konkretnie spod katedry, pielgrzymi wyruszą dzień później.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Nie lękajcie się”.

- W tym roku w Elbląskiej Pielgrzymce Pieszej będzie uczestniczyło ok. 350 do 400 osób, a może nawet 450 – podkreśla ks. Marek Sadłocha, dyrektor Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej. - W pierwszej części pielgrzymki będzie uczestniczyć mniej osób, ponieważ będą na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, dołączą do nas później – podkreśla duchowny.

W tegorocznej pielgrzymce weźmie udział osiem grup pątników, w tym trzy z Elbląga. Jaki jest sens pielgrzymowania według dyrektora EPP?

- Pielgrzymka to z jednej strony wymiar pokutny, z drugiej poznawanie Kościoła pielgrzymującego, w drodze, otwartego. Pielgrzymka uczy nas tego, że gdzie nie znajdziemy się w Polsce na tej naszej trasie, tam znajdują się inni katolicy, którzy nas przyjmują do swoich domów – podkreśla ks. Sadłocha. - Nie są to jednorazowe kontakty, bo najczęściej z naszymi gospodarzami mamy kontakt przez cały rok. To przypomina pierwotny Kościół, kiedy chrześcijanie wiedzieli, że jak są w podróży, a gdzieś są inni chrześcijanie, to zostaną przez nich przyjęci - dodaje.

Dyrektor EPP podkreśla, że w tym roku nie było większych problemów z przygotowaniem wydarzenia, chociaż przygotowania trwają właściwie do wyjścia w drogę przez pątników. Pielgrzymi na Jasną Górę mają dotrzeć 11 sierpnia. Mają do przejścia ok. 500 km (najwięcej grupa z Nowego Dworu Gdańskiego – 517 km).