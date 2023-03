40 lat w zimnej wodzie. Jubileusz Elbląskiego Klubu Morsów

Należą do najstarszych w Polsce organizacji promujących zimowe kąpiele. Elbląski Klub Morsów obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w ten weekend.

Jak przekonują morsy, regularne zimowe kąpiele korzystnie wpływają na ciało i ducha, zgodnie z przysłowiem „zimna woda, zdrowia doda”. Elbląski Klub Morsów od 40 lat promuje tę formę aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga. Obchody jubileuszu potrwają dwa dni. W najbliższą sobotę (11 marca) zaplanowane jest uroczyste spotkanie w hali lodowiska Helena przy ul. Karowej (sala konferencyjna). Dzień później elbląskie morsy wybiorą się do Kątów Rybackich (główne wejście na plaże), gdzie punktualnie w południe rozpocznie się wspólna kąpiel w morzu.

Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Od czterech dekad Klub z powodzeniem aktywizuje elblążan, zachęcając ich do uprawiania morsowania. To dyscyplina, która wymaga niezwykłego hartu ducha i taką właśnie cechę posiadają członkowie Elbląskiego Klubu Morsów – napisał do organizatorów prezydent Witold Wróblewski. – Życzę powodzenia w organizacji jubileuszu, a wszystkim członkom Klubu satysfakcji z dalszego morsowania.

Program jubileuszowej kąpieli w Kątach Rybackich (12 marca)

godz. 10:00-11:00 rejestracja uczestników imprezy, wydawanie pakietów

godz. 11:00-11.10 uroczyste powitanie

godz. 11:45-12:00 wspólna gimnastyka przed wejściem do wody (taniec belgijka)

godz. 12:00 kąpiel w morzu

godz. 13:00-13:30 posiłek

godz. 13:30-15:30 zabawa przy muzyce, loteria nagród rzeczowych i voucherów od sponsorów