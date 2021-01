6 stycznia poznamy laureatów Nagrody Prezydenta Elbląga

Tradycyjnie już 6 stycznia w wieczór Trzech Króli poznamy laureatów Nagrody Prezydenta Elbląga za rok 2020. W tym roku uroczystość wręczenia nagród oraz Koncert Noworoczny nie mogą odbyć się z udziałem publiczności. Publiczność zapraszamy więc przed ekrany telewizorów i monitory.

W środę (6 stycznia) dowiemy się, kto otrzymał Nagrody Prezydenta Miasta za rok 2020 za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności naszego miasta. Galę uświetni występ Alicji Węgorzewskiej, której będzie towarzyszyło Tango Attack i Elbląska Orkiestra Kameralna.

Transmisja gali wręczenia nagród oraz koncertu odbędzie się 6 i 10 stycznia o godz. 16 na antenie telewizji Truso TV, a także w mediach społecznościowych Miasta Elblag, telewizji TrusoTV i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Po raz pierwszy Nagrody Prezydenta Elbląga przyznane zostały w 1991 roku. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 224 laureatów indywidualnych i zbiorowych. Do tego zacnego grona dołączy kolejnych ośmiu nagrodzonych, którzy otrzymają wyróżnienia w dziedzinach: kultura i sztuka, przedsiębiorczość i innowacja, działalność oświatowa i naukowa, sport i turystyka, ochrona zdrowia, działalność społeczna, oraz w kategorii inne. Prezydent przyznał również nagrodę honorową.