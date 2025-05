Alicja walczy o życie. Pomóc może każdy

Czasem życie pisze scenariusze, które trudno zrozumieć i jeszcze trudniej unieść samotnie Tego właśnie dziś doświadcza Alicja Kwiatkowska - nauczycielka rysunku i malarstwa w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, artystka i osoba, która swoją obecnością potrafiła rozświetlić niejedno szkolne i prywatne życie.

Choć w Elblągu mieszka od niedawna, już stała się częścią lokalnej społeczności. Jest wielokrotnie nagradzaną artystką i stypendystką, która swoje życie zawodowe zbudowała na pasji, wrażliwości i twórczym zaangażowaniu. Jej uczniowie mówią o niej z czułością i szacunkiem - jako o osobie, która uczy nie tylko techniki, ale też wrażliwości i zaufania do własnej twórczości. W pracy - pełna pasji i oddania. W życiu - ciepła, delikatna. Zawsze pierwsza do pomocy. Dziś sama jej potrzebuje.

Alicja usłyszała diagnozę, która burzy wszelkie plany i marzenia - rak piersi. Rozpoczęła już ciężkie leczenie: cykl chemioterapii, immunoterapię, czeka ją operacja i kolejne miesiące terapii onkologicznej. To walka nie tylko o zdrowie, ale o życie. Jest młodą kobietą, która z mężem stworzyła ciepły dom - również dla trzech starszych psów ze schroniska. Marzy o tym, by w przyszłości zostać mamą. Teraz jednak wszystkie siły musi skierować na walkę z chorobą.

Niestety, równocześnie traci źródła dochodu. Leczenie onkologiczne to potężne obciążenie finansowe - koszty terapii, leków, rehabilitacji, specjalistycznej diety i codziennych wydatków są przytłaczające. A umowa o pracę wygasa z końcem czerwca.

Alicja nigdy nie prosiła o pomoc. Dziś jednak sytuacja zmusza ją do tego, by zaufać ludziom. Dlatego my, jej przyjaciele, współpracownicy i uczniowie, zwracamy się z prośbą: pomóżmy jej stanąć do tej walki z nadzieją i godnością. Zbiórka pieniędzy na leczenie Alicji trwa - każda wpłata ma znaczenie. Pieniądze można przekazać poprzez pomagam.pl.

Nauczyciele i uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym