Apolityczny, wyjątkowy, nieobecny...

Apolityczny Róg 2 Maja – nieoficjalne skrzyżowanie ulic 1 i 3 Maja w Elblągu powstało z inicjatywy dziennikarzy Radia El pod koniec XX wieku. Dziś mamy właśnie dzień 2 maja, stąd przypominamy o tej inicjatywie sprzed lat. Czy chcielibyście, żeby Apolityczny Róg 2 Maja powrócił?

- Najwyższy czas stworzyć w mieście miejsce dla przeciętnego, szarego obywatela, mającego w... głębokim poszanowaniu polityczne spory i waśnie – tak Paweł Kasperczyk, ówczesny szef Radia El, uzasadniał pomysł stworzenia w Elblągu takiego miejsca. Apolitycznie miało ono "godzić" strony politycznego sporu, złagodzić m.in. dyskusję, czy powinno się świętować 1 czy 3 Maja itd. Apolityczny Róg 2 Maja przetrwał ładnych parę lat. W 2005 znak z nazwą rogu zniknął za sprawą urzędników, ostatecznie jednak ówczesny prezydent Elbląga Henryk Słonina kazał go przywrócić. Formalnie – mimo wniosków mieszkańców – takie miejsce nie zostało jednak ustanowione. I ostatecznie całkiem przepadło...

- To była swego rodzaju atrakcja turystyczna, ale zniknęła – mówił w rozmowie z portEl.pl w 2013 roku Paweł Kasperczyk. - Pierwszy raz została zdemontowana podczas remontu linii tramwajowej. Znalazła się w magazynach UM i została postawiona znowu. Skwerek został jednak zabudowany i przy tej budowie tablica przepadła i nie wiadomo, gdzie jest. Szkoda, że po Apolitycznym Rogu 2 Maja ślad zaginął. Wielu wspomina, że był to znakomity pomysł na promocję miasta – podkreślał.

Ten znak i to miejsce na pewno pozostało we wspomnieniach wielu elblążan. Na przestrzeni kolejnych lat krajowe i lokalne polityczne spory tylko się zaogniły, może więc przydałoby się, by Apolityczny Róg 2 Maja przywrócić – może nawet oficjalnie?

Dlatego przy okazji 2 maja pytamy, co o takim pomyśle sądzą Czytelnicy portElu? Zachęcamy do głosowania w naszej sondzie, a w komentarzach do dyskutowania. Może macie jakieś ciekawe wspomnienia związane z tym miejscem?