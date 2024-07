Armwrestling, streetball i amerykański styl

W Elblągu trwa trzecia edycja USĄ – Amerykańskiego Weekendu. Wśród sobotnich atrakcji nie zabrakło mistrzostw Elbląga w siłowaniu na rękę i turnieju streetballa 2 na 2. Zobacz zdjęcia.

- Zebrała się grupa pasjonatów amerykańskiej motoryzacji, kolekcjonerzy, którzy wpadli na pomysł, by pokazać to ludziom, bo uznali, że warto - opowiada Wojtek Minkiewicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego Co jest?, który odpowiada za sferę kulturalną i artystyczną.

- Początki były bardzo spontaniczne - dodaje Sebastian Drewek z G&S Classics. - Zrodził się pomysł pokazania aut, jakie posiadamy. Przy okazji może jakiś koncert, jakiś konkurs, tak naprawdę to był spontan na maxa. Następne imprezy były już bardziej przemyślane i z pomysłami. Teraz jest jeszcze fajniej i chcemy, żeby ten czas zapamiętano jako przygodę z USA.

(fot. Mikołaj Sobczak)

G&S Classics o Stowarzyszenie Co jest? już po raz trzeci zaprosili elblążan i turystów do zanurkowania w amerykański styl życia. Od piątku do niedzieli na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego czeka szereg atrakcji. Najwięcej dzieje się w sobotę. Za nami już turniej streetballa 2 na 2 (wystartowało 14 drużyn), w którym mistrzem została ekipa Honey Budger pokonując w finale Twins Tower. Wiele emocji dostarczył też turniej w siłowaniu na rękę mający rangę mistrzostw Elbląga, w którym wystartowało kilkadziesiąt osób, zarówno w klasyfikacji open jak i w poszczególnych kategoriach wagowych. Sobotnią część imprezy zakończy koncert zespołu Droga na Ostrołękę, a dla tym, którzy jeszcze podzamcza nie odwiedzili, serdecznie polecamy wybranie się tam w niedzielę do godz. 15.