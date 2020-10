Awaria w elektrociepłowni. Część Elbląga bez ogrzewania

Wwyniku awarii kotła w Energa Kogeneracja (EKO) nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w Elblągu. Awaria dotyczy dużego obszaru miasta, są to m.in. rejony osiedli i ulic: Zawada, Nad Jarem, Kamionka, Metalowców, Na Stoku, Fromborskiej, 1 Maja.

Służby EKO cały czas pracują, by przywrócić parametry znacznie wcześniej.Jednocześnie informujemy, że ciepłownia EPEC przy ul. Dojazdowej pracuje i zasila głównie południową część miasta.

W związku z awarią układów regulacji powietrza uczestniczącego w procesie spalania, w kotle biomasowym BB20p, Energa Kogeneracja informuje, że przerwa w dostawie ciepła do miejskiego systemu może potrwać w środę do późnych godzin wieczornych. Wznowienie dostaw planowane jest ok. godz. 16. Ciepło dla najdalej położonych odbiorców w Elblągu powinno być dostępne najpóźniej ok. godz. 24.

Służby eksploatacyjne elektrociepłowni dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła. Za niedogodności bardzo przepraszamy.