Będą pieniądze, będzie chodnik

Tu jest potrzebny chodnik - wskazał władzom miasta radny Marek Osik. - Decyzja zostanie podjęta po weryfikacji budżetu inwestycyjnego i wystąpieniu ewentualnych oszczędności - odpowiedział Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Mieszkańcy ulic Donimirskich i Barona w Elblągu od kilku lat wnoszą o wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Donimirskich, co znacznie poprawi bezpieczeństwo osób pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ruchu drogowego w tym rejonie miasta. Czy w roku 2022 w budżecie departamentu Zarząd Dróg UM w Elblągu zaplanowano środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - pyta radny Marek Osik („prezydencki“ klub radnych) w interpelacji skierowanej do prezydenta miasta.

To już kolejna interpelacja radnych dotycząca konieczności poprawy infrastruktury drogowej w Elblągu. Niedawno pisaliśmy o inicjatywach radnych Koalicji Obywatelskiej. W tegorocznym budżecie remontu ulicy i chodników przy ul. Donimirskich nie przewidziano.

Radnego poinformowano, że Zarząd Dróg zna problem i jest on ujęty na liście potrzeb. Szacowany koszt wynosi 100 tys. zł. Chodnik będzie zrobiony, jak się znajdą pieniądze na jego realizację. - Wprowadzenie tego zadania do budżetu będzie możliwe po ocenie możliwości finansowych Gminy Miasta Elbląg po zakończeniu i rozliczeniu aktualnie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz sfinalizowaniu postępowań przetargowych dla zadań aktualnie przyjętych do realizacji. Niemniej ostateczna decyzja dotycząca realizacji chodnika przy ul. Donimirskich zostanie podjęta po weryfikacji budżetu inwestycyjnego i wystąpieniu ewentualnych oszczędności - odpowiedział Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.