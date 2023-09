Będą podwyżki dodatków nauczycielskich. Ale jakie?

Radni Platformy Obywatelskiej zaprosili dziennikarzy, aby poinformować ich o złożonym projekcie uchwały w sprawie podwyżek dodatków dla nauczycieli. Ale o szczegółach podwyżek za bardzo rozmawiać nie chcieli.

Środa (13 września), godzina 15:28. Na redakcyjną skrzynkę mailową przychodzi informacja od rzecznika prasowego prezydenta z zaproszeniem na briefing... radnych Koalicji Obywatelskiej dotyczący zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Radni zapraszają dziennikarzy na następny dzień na 10.30 przed Urząd Miejski.

Próbujemy znaleźć projekt uchwały. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej projektów uchwał na sesję (ma się odbyć 28 września) jeszcze nie ma. Urzędnicy w poniedziałek kończą pracę o 15:30, więc z gmachu przy ul. Łączności też trudno projekt wyciągnąć. Jak się dziś (14 września) okazało, projekt nie jest jeszcze szerzej znany nawet wszystkim radnym.

- Radni projekt uchwały otrzymają dziś albo jutro. Będą mieć możliwość zapoznania się i 18 września, w poniedziałek, mamy posiedzenie Komisji Oświaty i omówimy dokładnie zmiany, jakie następują i będziemy głosować – mówiła Irena Sokołowska, przewodnicząca Komisji Oświaty w elbląskiej Radzie Miejskiej.

- Państwo [projekt – przyp. SM] otrzymacie, więc ja nie będę odnośnie tych wszystkich tabelek, bo tego jest dość dużo, można dokładnie przeanalizować, kto w jakiej wysokości kwotę otrzyma – dodał Robert Turlej, radny KO, na konferencji prasowej.

Robert Turlej projekt uchwały trzymał w ręce, ale szczegółowych rozwiązań nie chciał zdradzić. Dowiedzieliśmy się, że projekt dotyczy podwyższenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, wicedyrektorów i dyrektorów, dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej oraz dodatku za pracę w warunkach uciążliwych. Próbowaliśmy dopytać, na jakie podwyżki dodatku motywacyjnego mogą liczyć nauczyciele.

- Jeśli chodzi o dodatki motywacyjne, to ustala się jego wysokość dla nauczyciela do kwoty 540 zł. Widełki dla dyrektora wynoszą od 1000 zł do 2150 zł jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny. Wicedyrektor do 80 proc. dodatku dyrektora – wyjaśniał Robert Turlej.

Dokładnych szczegółów nie poznaliśmy. Warunki otrzymania dodatków mają się nie zmienić. Dotychczas wysokość dodatków reguluje uchwała Rady Miejskiej z 2009 r.

Zapytaliśmy więc, czy radni prześlą nam projekt uchwały, abyśmy mogli poinformować naszych czytelników o szczegółowych rozwiązaniach. - Dziś powinna być w Biuletynie Informacji Publicznej – odpowiedział Robert Turlej. W momencie publikacji tego artykułu projektu uchwały jeszcze nie było.

W tym roku podwyżki zostaną sfinansowane z oszczędności budżetowych. W przyszłym zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2024. Elbląscy nauczyciele podwyżki otrzymają od października lub listopada – w zależności od tego, kiedy uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego i wejdzie w życie. W tym roku przewidywana pula na podwyżki wyniesie 750 tys. zł., w przyszłym – 4,5 mln zł.

Nad projektem uchwały radni będą głosować podczas sesji Rady Miejskiej 28 września.