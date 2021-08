Będą protestować w obronie wolnych mediów

We wtorek, 10 sierpnia, o godz. 18 w ponad 80 miejscowościach w Polsce odbędzie się protest w obronie wolnych mediów i wolności słowa. W Elblągu pikietę zaplanowano pod Bramą Targową.

Ogólnopolską akcję protestacyjną organizuje Komitet Obrony Demokracji. To reakcja na plany rządu wprowadzenia tzw. ustawy „lex TVN”, która ma ograniczyć udział kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w polskich spółkach medialnych. To w praktyce oznacza, że amerykańska grupa Discovery właściciel TVN, jeśli nowe prawo wejdzie w życie, będzie musiała odsprzedać swoje udziały, co będzie miało wpływ na niezależność stacji.

- My, obywatele o rozmaitych poglądach i profesjach, wierni swoim różnym przekonaniom i wyznaniom, pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, z polskich miast, miasteczek i wsi, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny – stajemy razem – by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce. Bo Wolne Media, to Wolni Ludzie, a Wolni Ludzie, to Wolna Polska! - piszą organizatorzy, zachęcając do udziału w pikietach.

W Elblągu protest rozpocznie się o godz. 18 pod Bramą Targową. Ma potrwać około godziny.