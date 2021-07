Będzie zabawa, będzie się działo...

Zespół Piersi będzie jedną z gwiazd, który wystąpi na tegorocznym Elbląskim Święcie Chleba. Jubileuszowa, piętnasta edycja imprezy odbędzie się w ostatni weekend sierpnia.

Elbląskie Święto Chleba odbędą się 27 - 29 sierpnia. Tradycyjnie będą składać się z trzech modułów: jarmarku, imprez kulturalnych oraz zawodów sportowych. Rozpoczną się w piątek o godzinie 10, zakończą w niedzielę o godzinie 20.

Na jarmark dotychczas zgłosiło się 150 wystawców. Ta liczba może się zwiększyć, organizatorzy są przygotowani na 250 stoisk.

Stoiska wystawców zostaną przesunięte w stosunku do tego, do czego elblążanie byli przyzwyczajeni w ubiegłych latach. Będą się one znajdowały na ul. św. Ducha, Wigilijnej, Zamkowej (do muzeum), Wodnej, Rybackiej oraz część ul. Stary Rynek pomiędzy ul. Wigilijną, a ul. Rybacką.

- Zmiana jest podyktowana zajęciem ul. Stary Rynek do ul. Rybackiej przez wiele ogródków restauracyjnych. Nie chcemy, żeby te ogródki były likwidowane, wręcz odwrotnie, chcemy aby wpisały się w całokształt Święta Chleba - wyjaśniał Adam Jocz, dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji w elbląskim ratuszu. - Chcemy, żeby to wszystko funkcjonowało naturalnie i prowadziło do poszczególnych stref, które będą funkcjonować podczas jarmarku.

Kultura

Podczas Elbląskiego Święta Chleba odbędzie się stosunkowo duża liczba koncertów. Dla Piekarczyka zagra... Marek Piekarczyk. Przed elblążanami na scenie przed katedrą wystąpią Piersi, Sarsa, Tulia, Elbląska Orkiestra Kameralna, Dikanda i Żywiołak. Swoje propozycje muzyczne zaproponuje też Galeria EL, która zaprasza m. in. na. „Koncert na Chór i...“ z udziałem Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego (odbędą się też koncerty innych artystów) oraz wystawę amerykańskich samochodów na dziedzińcu. W piątek odbędzie się też Grafatak, a po nim wernisaż prac „Pejzażyści Elbląga“ ze zbiorów Muzeum, Galerii EL oraz Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Miłośników (i nie tylko) literatury zaprasza Biblioteka Elbląska. Na jej dziedzińcu odbędzie się spotkanie autorskie z z dziennikarzem Bartoszem Kurkiem poświęcone jego debiutanckiej powieści kryminalnej pt. „Brud” oraz poetką Joanną Mueller-Liczner, która oprócz spotkania przeprowadzi też warsztaty literackie. Będzie też okazja na wzbogacenie swojego domowego księgozbiór na kiermaszu używanych książek.

Z Biblioteki to już bardzo blisko do Muzeum Archeologiczno - Historycznego. A tam... Warsztaty Piekarczyka, podczas których uczestnicy poznają tajniki pieczenia chleba i innych historycznych potraw z mąki. Kolejną atrakcją będzie Strefa Hefajstosa w ramach której odbędą się pokazy dawnych rzemiosł i umiejętności wykorzystania ognia przez rzemieślników, którzy wykorzystali moc żywiołu ognia by tworzyć kunsztowne przedmioty codziennego użytku. Warto też zarezerwować sobie czas na piątek, o godzinie 16 odbędzie się spotkanie z podróżnikiem i Arkadiuszem Pawełkiem, który zaprezentuje łódź, w której zamierza wyruszyć w samotny rejs dookoła świata. Następnego dnia - „Magic show“ - pokaz iluzji i animacji dla dzieci. W niedzielę - specjalnie dla seniorów - specjalna edycja kampanii „Kierunek zdrowie“.

Ciekawą inicjatywę w postaci Biennale Form Drewnianych zaproponowało Nadleśnictwo Elbląg. - Zaprosiliśmy artystów, którzy będą rzeźbili w pięciometrowych kłodach drewna postaci z legend Elbląga i okolic - wyjaśniał Jarosław Mytych z Nadleśnictwa Elbląg.

Wiadomo, że powstanie Piekarczyk i czart z legendy o kamieniu w Srebrnym Potoku. Po Biennale rzeźby staną przy szlaku czerwonym w Bażantarni. Impreza ma się odbywać cyklicznie, co dwa lata.

W sobotę odbędzie się godzinny pokaz rzeźbiarski na Bulwarze Zygmunta Augusta, podczas którego każdy artysta wykona jedną rzeźbę z pni o średnicy ok. 40-50 cm i długości ok. 120 cm. Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach pirograficznych. Będzie można wypalać pod okiem instruktora na przygotowanych deseczkach w formie drewnianych plastrów oraz drewnianych zakładek do książek, przygotowane wcześniej wzory związane z naszym miastem. Wypalony przedmiot stanie się własnością uczestnika warsztatów.

Tradycyjną już atrakcję Święta Chleba jest gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni. Tym razem przy Bramie Targowej w sobotę i w niedzielę.

Sport

Na rzekę Elbląg wrócą smocze łodzie. W sobotę między mostami odbędą się tradycyjne regaty tych jednostek. - Zapraszamy zarówno drużyny formalne, jak i nieformalne do 18 osób w zespole. Drużyny mogą się zgłaszać do Departamentu Sportu lub poprzez MOSiR - mówił Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR.

W CRW „Dolinka“ w sobotę odbędzie się Aquathlon dla dzieci - zawody łączące pływanie i bieganie.

Szczegółowy program Święta Chleba przedstawimy w przyszłym tygodniu. - Chcielibyśmy prosić wszystkie osoby zaszczepione, które mają certyfikat, aby miały go przy sobie uczestnicząc w wydarzeniach, ze względu na to, że osoby zaszczepione nie liczą się do limitu uczestników - zakończył Adam Jocz.