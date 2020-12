Betlejemskie Światło Pokoju w Elblągu

Harcerze jak co roku sprowadzili do Elbląga Betlejemskie Światło Pokoju. - Wszystkich elblążan chcących przyłączyć się do tej szlachetnej sztafety zapraszamy do Parafii św. Mikołaja (m.in. po każdej mszy św. w dniu Wigilii) gdzie pieczę nad światłem sprawuje nasz kapelan ks. phm Piotr Kanarek oraz do harcerek i harcerzy, których na pewno odnajdą Państwo w otoczeniu - piszą harcerze.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła została zainicjowana w 1986 roku w Lintz, Austria. Od roku 1991 do tej szczytnej idei przystąpił również Związek Harcerstwa Polskiego. Nieprzerwanie od tamtego roku polscy harcerze przekazują światło pokoju z groty narodzenia Pana w unikalnej sztafecie. Światło odebrane od Słowackich Skautów poprzez Polskę i polskie domy i instytucje kontynuuje podróż dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Tegoroczne hasło nawiązuje do jednego z ważnych elementów harcerskiego systemu wychowawczego - służby. Podczas przyrzeczenia harcerskiego każda harcerka i każdy harcerz zobowiązują się do służby Bogu i Polsce, czyli również wszystkim bliźnim. Kończący się rok był swoistym wyzwaniem dla całego społeczeństwa, w tym dla wspólnoty elbląskich harcerzy. Nasi harcerze podjęli odważnie służbę na rzecz lokalnej społeczności przygotowując i rozwożąc posiłki, szyjąc maseczki, pomagając w lekcjach oraz utrzymując działalność drużyn najlepiej jak potrafili.

Mimo że ostatnio mniej zauważalni, pragniemy przekazać to światło elblążanom, nawet jeśli w tym roku to przekazanie ma formę bardziej symboliczną. W minioną niedzielę przekazaliśmy światło na ręce elbląskiego biskupa oraz chętnym zgromadzonym na mszy świętej. Dzisiaj światło trafi do Urzędu Miejskiego na ręce pana prezydenta. W miarę swoich możliwości elbląscy harcerze będą przekazywać światło do różnych instytucji, szkół i domów.

