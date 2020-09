Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego oferuje mieszkańcom Elbląga bezpłatne konsultacje ze specjalistami: psychiatrą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą ds. uzależnień oraz warsztaty dla osób dorosłych i dzieci. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin będzie czynny już od 1 października br.

Jeśli nadużywanie alkoholu czy innych używek jest problemem dla Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej to w punkcie uzyskasz poradę i konsultację w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Adresatami wsparcia są przede wszystkim mieszkańcy potrzebujący profesjonalnej pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, terapeutycznej czy pedagogicznej, zwłaszcza osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie. Wykwalifikowana i doświadczona kadra będzie świadczyć pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. Każdy kto potrzebuje porady i konsultacji może skontaktować się z biurem telefonicznie: tel. 55 233 82 10, poprzez pocztę e-mail: tpdzo@o2.pl lub osobiście w Elblągu przy ul. 1 Maja 37 w godzinach pracy: od 07.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.