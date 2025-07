Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

- Czasem wystarczy rozmowa, by spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy – to dewiza Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, które zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w swojej siedzibie.

Porady udzielane są w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (I piętro) w godz. 7.30-15.30. Są bezpłatne, ale obowiązuje telefoniczna rejestracja pod nr tel. 55 236 25 54. Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej zaprasza też do skorzystania w sezonie letnim z wypoczynku w Ośrodku Integracyjno-Wypoczynkowym „Stokrotka” w Stegnie. Osoby zainteresowane proszone są o telefon pod nr 55 236 25 54 lub 55 247 84 16.

red.