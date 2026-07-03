Bezpłatne posiłki także w wakacje

Dla wielu rodzin wakacje to czas odpoczynku, ale potrzeba codziennego wsparcia nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. Elbląskie Centrum Usług Społecznych przypomina, że także w lipcu i sierpniu dzieci mogą liczyć na pomoc w postaci bezpłatnych posiłków, mimo że szkolne stołówki są zamknięte.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych przez cały rok realizuje program dożywiania dzieci w przedszkolach i żłobkach. Jak podkreśla Anna Siemaszko, kierownik Działu Usług ECUS, wsparcie jest kontynuowane również w okresie wakacyjnym.

– Obecnie mamy wydane decyzje o dożywianiu dla 37 dzieci. To liczba, która może jeszcze wzrosnąć, bo jest dopiero początek lipca. Cały czas jesteśmy otwarci na zgłoszenia – mówi Anna Siemaszko.

Jeśli dziecko korzystało z posiłków w trakcie roku szkolnego, a szkolna stołówka w wakacje jest zamknięta, istnieje możliwość objęcia go dożywianiem w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Elblążanka” przy ul. Winnej 9.

– Wystarczy złożyć wniosek w Punkcie Wsparcia Mieszkańca przy ul. Winnej 9, a my go rozpatrzymy. Zależy nam na tym, żeby żadne dziecko, które potrzebuje pomocy, nie zostało bez posiłku także podczas wakacji. W ubiegłym roku z takiego wsparcia skorzystało troje dzieci, a obecnie korzysta z niego jedno – dodaje Anna Siemaszko.

Wsparcie obejmuje również letni wypoczynek. ECUS dofinansowuje posiłki podczas półkolonii, kolonii i obozów. Obecnie miejskie półkolonie odbywają się w ośmiu szkołach i ośrodku szkolno-wychowawczym, a nabór został już zakończony. Dożywianiem objęto 47 dzieci. W ubiegłym roku koszty wakacyjnego dożywiania wyniosły około 70 tys. zł