Elbląska Liga Kobiet Polskich zaprasza na bezpłatne warsztaty z edukacji cyfrowej w ramach programu „Akademia Twórczej Aktywności“ dofinansowanego przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Zajęcia dla osób, które chciałyby podnieść swoje umiejętności w obsłudze komputera i mediów społecznościowych będą się odbywały w dniach 20, 21, 22 października od godziny 15 w siedzibie Ligi Kobiet Polskich przy ul. Grunwaldzkiej 31.

Podczas warsztatów omawiane będą zasady związane z bezpieczeństwem cyfrowym, obsługa mediów społecznościowych i aplikacji m.in. takich jak Facebook, Messenger, czy Whatsapp, obsługa komputera i najbardziej popularnych programów użytkowych oraz wszelkie inne zagadnienia, dotyczące tych dziedzin, które wynikną w trakcie szkolenia.

- Prowadząc działalność społeczną, zauważyliśmy, że wiele osób ma problem ze stworzeniem nieskomplikowanego pisma w prostym edytorze tekstowym, nawet jeśli dysponują komputerem - mówi Danuta Janczuk, przewodnicząca elbląskiej LKP. - Z drugiej strony wiele osób chciałoby robić np. zakupy przez Internet, co wydaje im się łatwiejszą, wygodniejszą i bezpieczniejszą formą kupna niż bieganie po sklepach i stanie w kolejkach. Jednak nie potrafią albo obawiają się np. procesu logowania, czy płatności za towar, nie wiedząc, czy jest to do końca bezpieczne.

Właśnie z myślą o takich osobach będą zorganizowane warsztaty. Swój udział w warasztatach należy zgłaszać mailowo pod adresem: lkp.elblag@wp.pl, przez Facebook, bądź pod numerami telefonów: 55 233 49 23 lub 504 094 020.

- Warunki lokalowe mamy odpowiednie ale ze względu na reżim sanitarny mamy prośbę aby w miarę możliwości uczestnicy warsztatów przynieśli własne urządzenia, mogą to być komputery, smartfony, tablety - mówi Danuta Janczuk. - Prośba ta z jednej strony wynika z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, z drugiej zaś ze strony praktycznej - daje możliwość zachowania wszelkich informacji na swoim urządzeniu.