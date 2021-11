Biblioteka ma się przeprowadzić

- W kuluarach mówi się, że Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu miałaby przenieść się ze starówki na ul. Saperów, do pomieszczeń, gdzie było dawniej III LO, a w jej miejsce miałaby "wprowadzić się" Biblioteka Elbląska. Podobnie na Saperów miałby przenieść się Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – taką informację przekazała nam nasza Czytelniczka. I okazuje się, że zmiany w poruszanych przez nią sprawach rzeczywiście są planowane.

W kwestiach poruszanych przez elblążankę skierowaliśmy pytania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Urzędu Miejskiego w Elblągu. Najpierw odpowiedzi otrzymaliśmy z miejskiego ratusza.

- Zarówno Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu jak i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli są instytucjami, dla których organem założycielskim jest Zarząd Województwa, w związku z tym pytania dot. planów związanych z tymi instytucjami należy skierować do Urzędu Marszałkowskiego. Z naszej strony możemy powiedzieć jedynie, że już od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy dot. przejęcia przez Zarząd Województwa części budynku przy ul. Saperów, w którym mieściło się III LO. Ewentualna zamiana nieruchomości uzasadniona jest tym, aby budynek ten miał jednego administratora, druga jego część, w której znajduje się Szkoła im. Jadwigi Romanowskiej, należy bowiem do Zarządu Województwa – poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Więcej informacji w tej sprawie otrzymaliśmy od władz wojewódzkich.

- Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, jak również Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu planują przeniesienie się z budynków należących do - odpowiednio Gminy Miasta Elbląg oraz Skarbu Państwa - do budynku na ul. Saperów (po byłym III LO). Przenosiny związane są z wypowiedzeniem umowy przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Równocześnie prowadzone są rozmowy i ustalenia z prezydentem Elbląga na temat zamiany nieruchomości należących do województwa warmińsko-mazurskiego oraz Gminy Miasta Elbląg. Po zamianie oraz po przenosinach obu placówek do budynku przy ul. Saperów (który po zamianie z „miastem" na budynek przy ul. Junaków będzie należał do samorządu województwa), będą znajdowały się dwie wojewódzkie placówki samorządowe – WMODN oraz WMBP w Elblągu. Wyceny niezbędnych zmian oraz remontów dokona Departament Geodezji Urzędu Marszałkowskiego. Propozycja została już przyjęta przez Zarząd Województwa. Cały proces potrwa zapewne miesiące oraz zostanie przygotowany tak, aby czytelnicy oraz nauczyciele mogli korzystać z obu placówek na miarę potrzeb i możliwości samorządu wojewódzkiego - poinformowało nas biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

Spytaliśmy też m. in., czy Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna nie straci na znaczeniu (a także czytelnikach i odbiorcach jej oferty edukacyjnej skierowanej m. in. do dzieci i młodzieży) jeśli utraci lokalizację na starówce? Tych kwestii urzędnicy nie skomentowali. Podobnie jak sprawy wykorzystania pomieszczeń po Bibliotece Pedagogicznej przez Bibliotekę Elbląską.

Do tematu powrócimy.