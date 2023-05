Bieg (i marsz) w kolorze nadziei

Już po raz czwarty można było wesprzeć elbląskie hospicjum „na sportowo“. W Bażantarni odbył się IV Bieg i Marsz Nadziei, z którego dochód wesprze placówkę.

- Chcemy pokazać hospicjum, co robimy, uwrażliwić społeczeństwo na ludzi chorujących nieuleczalnie, na chorobę nowotworową. I przy okazji zebrać środki, które wspomogą hospicjum. Przeznaczymy je głównie na sprzęt, remonty, poprawienie komfortu życia pacjentów w naszym hospicjum - mówiła Wiesława Pokropska, dyrektor elbląskiego hospicjum im. Aleksandry Gabrysiak.

Dziś (14 maja) polana w Bażantarni miała tylko jeden kolor: żółty. To kolor żonkila - kwiatu będącego symbolem życia. W elbląskiej Bażantarni 300 osób wystartowało w Biegu i Marszu Nadziei - zawodach sportowych mających na cel zebranie pieniędzy na funkcjonowanie elbląskiego hospicjum. Ale nie wynik sportowy był ważny - najważniejszy był udział i wsparcie elbląskiej placówki.

- Chętnie biorę udział w imprezach charytatywnych. Kolega mnie namówił i przyjechaliśmy z Gdańska. Elbląski bieg będzie naszym pierwszym startem tutaj - mówiła Grażyna Łubowska z Gdańska.

- Warto wziąć udział, bo te pieniądze idą na szczytny cel - dodał Krzysztof Tymiński.

- Mój zięć i moja córka są lekarzami w hospicjum. Nie musieli nas namawiać, tym bardziej, że moja mama była pod opieką hospicjum. Potrzebowała takiej opieki. Przez udział w dzisiejszych zawodach chcieliśmy wesprzeć tę bardzo dobrą inicjatywę - mówili Małgorzata i Krzysztof Spiekowie. - To nasz pierwszy bieg. Spodziewamy się dobrej zabawy.

- Do startu skłonił mnie szczytny cel i to, że można nagłośnić potrzebę i konieczność istnienia samego hospicjum. Sprawienia, żeby ludzie przestali się hospicjum bać, bo w tym miejscu są ludzie, którzy doskonale opiekują się osobami chorymi. Trzeba o tym wiedzieć, trzeba to wspierać - dodała Anna Skalska.

Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse biegu na 5 i 10 kilometrów (do byłego Mostka Elewów i z powrotem) lub 3 kilometry marszu przez Górę Chrobrego. Dzieci rywalizowały na krótszej trasie zlokalizowanej na dużej polanie w Bażantarni. Wszyscy na mecie otrzymali medale, w pakiecie startowym okolicznościowe koszulki, a sześć najlepszych osób w biegu na 5 i 10 km wśród kobiet i mężczyzn - statuetki.

Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego, Stowarzyszenia Krzewienia Sportu El Aktywni i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Czołowa klasyfikacja open

5 km kobiet

1. Martyna Waśniewska

2. Agnieszka Stolarów

3. Natalia Kühn

4. Izabela Gutowska

5. Daria Lubianiec

6. Agnieszka Pajek-Sielicka

5 km mężczyzn

1. Michał Trębacz

2. Artur Grocki

3. Artem Maltsev

4. Sylwester Syrocki

5. Robert Popielarczyk

6. Hubert Sielicki

10 km kobiet

1. Alicja Pakieła

2. Ewelina Lahm

3. Magdalena Ziemińska

4. Ada Kotulska

5. Bożena Znarowska

6. Anna Szałach

10 km mężczyzn

1. Adam Serocki

2. Tomasz Hapke

3. Andrzej Stefański

4. Sebastian Szałach

5. Łukasz Kozłowski

6. Piotr Lewandowski

