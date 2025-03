Biletowe długi elblążan

3,3 mln zł wynosi łącznie zadłużenie pasażerów komunikacji miejskiej w Elblągu, którzy jeździli bez ważnego biletu. Na tę kwotę składa się aż 26 595 spraw, średnia wartość zaległej opłaty dodatkowej za brak biletu to 124,23 zł.

Powyższe dane zawarte są w odpowiedzi na interpelację radnego Rafała Traksa do prezydenta Elbląga dotyczącą nieopłaconych mandatów za korzystanie z komunikacji miejskiej bez biletu. Z innych interesujących danych: Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2024 „skierowano na drogę postępowania sądowego 16 478 spraw niezapłaconych opłat dodatkowych. Ze względu na wysokie stałe koszty egzekucji komorniczej, zbliżone do kwoty dochodzonej należności, na tę drogę skierowano jedynie 6 spraw. We wszystkich tych przypadkach komornik nie odzyskał należności”.

Z pisma wiceprezydent Katarzyny Wiśniewskiej stanowiącego odpowiedź na interpelację dowiadujemy się też m.in., że ZKM sukcesywnie zwiększa liczbę kontroli biletowych w Elblągu, nie padają tu jednak konkretne dane.

Jak przebiega proces windykacji należności, o których mowa wyżej?

- Dłużnikom dwukrotnie wysyłane są wezwania do uiszczenia należności. W przypadku braku reakcji z ich strony, sprawy kierowane są na drogę sądową. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej odbywa się poprzez złożenie pozwu do Sądu Rejonowego Wydział Spraw Cywilnych w Elblągu. Dodatkowo pasażerowie, którzy nie uiszczą należności z tytułu opłaty dodatkowej zgłaszani są do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor – podkreśla wiceprezydentka.

Wskazuje, że możliwości zakupu biletów w Elblągu są rozszerzane. Papierowe bilety są dostępne w 7 biletomatach stacjonarnych i 41 biletomatach mobilnych (w każdym autobusie), elektroniczne w aplikacjach moBilet, SkyCash, mPay i zBiletem. Zakup biletu możliwy jest także u kierowcy lub motorniczego.