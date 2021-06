Boże Ciało w dobie pandemii

W czwartek (3 czerwca) przypada uroczystość Bożego Ciała. Z powodu epidemicznych przepisów sanitarnych tradycyjne procesje ulicami miasta nie odbędą się, za to będą odbywać się wokół kościołów.

Obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa nazywanej w naszym kraju Bożym Ciałem są wyrazem pobożności eucharystycznej i chęci uczczenia ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Celebrowana w czwartek po święcie Trójcy Świętej uroczystość ma być zadośćuczynieniem za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i błędy heretyków. Ma także przypominać wiernym, że przeistoczenie, czyli przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, dokonuje się podczas każdej mszy świętej.

Tradycja celebrowania tej uroczystości sięga przełomu XI i XII wieku. Wpływ na ustanowienie w 1264 r. bullą Transiturus obchodów Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa były objawienia św. Julianny z Cornillon (ur. 1193) oraz cud eucharystyczny, który wydarzył się w 1263 r. w Bolesnie (Włochy, region Lacjum). To wówczas, według przekazów, hostia w rękach wątpiącego w przeistoczenie księdza zaczęła krwawić. Na decyzję papieża Urbana IV o szczególnym uczczeniu tego wydarzenia wpłynął także sprzeciw wobec idei francuskiego filozofa i teologa Berengara z Tours, który kwestionował rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Na ziemiach podlegających władzy zakonu krzyżackiego, który w kaplicy elbląskiego zamku przechowywał relikwie Krzyża św. i propagował pobożność eucharystyczną, uroczystość tę obchodzono już w 1300 roku, w Małopolsce za sprawą biskupa krakowskiego Nankera od 1320 r., a na Warmii dopiero w 1415 roku. O tradycji czci dla Najświętszego Sakramentu w Elblągu zaświadcza istniejący do dziś kościół Bożego Ciała, do którego w średniowieczu przybywali licznie pielgrzymi, podobnie, jak do relikwii Krzyża św., które znajdowały się w elbląskim kościele zamkowym, a obecnie można je zobaczyć w katedrze św. Mikołaja.

Procesje odbędą się w parafiach

Podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na przepisy sanitarne dotyczące epidemii, przeprowadzenie tradycyjnych procesji do czterech ołtarzy nie jest obecnie możliwe. Zgodnie ze wskazaniami biskupa elbląskiego dotyczącymi procesji Bożego Ciała, w tym roku mają się one odbyć w parafiach z zachowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r, które zobowiązuje uczestników zgromadzeń religijnych poza świątynią do zachowania dystansu od siebie. Odległość nie może być mniejsza niż 1,5 m. Ponadto, dla uniknięcia dużych zgromadzeń polecono, aby w tym roku nie organizować procesji wspólnych kilku parafii.

Procesje odbędą się więc w parafiach, w formie skromniejszej, wokół kościołów. Informacje o przebiegu uroczystości można znaleźć na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych swoich parafii. Poniżej szczegóły z kilku wybranych parafii.

W Katedrze św. Mikołaja msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Po Mszach św. o godz. 10.00, 13.00 i 18.00 odbędzie się procesja eucharystyczna na zewnątrz, wokół katedry.

W Parafii św. Jerzego – po mszy św. o godz. 11.30 nastąpi procesyjne przejście do kościoła św. Jerzego. Przed kościołem na placu będzie tylko jeden ołtarz, gdzie odczytana zostanie ewangelia. Odbędzie się modlitwa liturgiczna, kazanie i błogosławieństwo. Po uroczystości zaplanowano koncert uwielbienia i chwały zespołu „My słowni”.

W Parafii św. Wojciecha – msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, czyli o godz. 07.00, 8.30, 10.00, 11,30, 13.00 i 19.00. Po mszach św. o godz. 10.00 i 13.00 odbędą się procesje z Najświętszym Sakramentem, wokół kościoła.

W Parafii Świętego Brata Alberta w Elblągu procesja Bożego Ciała odbędzie się wokół kościoła po mszy św. o godz. 10.30.

W Parafii Matki Bożej Królowej Polski procesja wokół kościoła odbędzie się po mszy św. o godz. 10.