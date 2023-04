Brzeska bez rehabilitacji

Dlaczego nie ma już rehabilitacji w punkcie przy ul. Brzeskiej? – pytają Czytelnicy. Przez lata zabiegi świadczyło tu Centrum Rehabilitacji z ul. Królewieckiej, ale po przejęciu go przez Szpital Miejski punkt przy Brzeskiej przestał istnieć.

Przypomnijmy, że zgodę na przejęcie Centrum Rehabilitacji przez Szpital Miejski wyraziła w ubiegłym roku Rada Miejska w Elblągu. Władze miasta zapewniały wówczas, że zakres usług Centrum Rehabilitacji się nie zmieni, a wszyscy pracownicy przejdą do nowego pracodawcy na tych samych warunkach pracy i płacy. Przed głosowaniem w tej sprawie wiceprezydent Michał Missan poinformował, że związki zawodowe Solidarność i OPZZ wydały pozytywne opinie w sprawie połączenia.

Po kilku miesiącach od tej decyzji punkt rehabilitacji CR przy ul. Brzeskiej został zamknięty, by ograniczyć koszty działalności. Mieścił się w budynku nienależącym do miasta, który CR wynajmowało na działalność rehabilitacyjną.

Na pacjentów przed wejściem do punktu przy ul. Brzeskiej czeka taka informacja (fot. Mikołaj Sobczak)

- Usługi rehabilitacji leczniczej z ulicy Brzeskiej przeniesione zostały wraz z kontraktem do budynku przy ul. Królewieckiej 15. Wynika to z racjonalnego wykorzystania własnych zasobów lokalowych i ludzkich po połączeniu Szpitala Miejskiego z Centrum Rehabilitacji – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga - Przeniesienie usług z ul. Brzeskiej sprawiło, że kontrakt w całości będzie wykonywany przy ul. Królewieckiej 15. Nie spowoduje to ograniczeń w realizacji świadczeń dla pacjentów. Przypomnę również, że rehabilitacja jest także prowadzona w Szpitalu Miejskim – dodaje Joanna Urbaniak.

Wysłaliśmy też pytania w tej sprawie do dyrekcji Szpitala Miejskiego. Nie otrzymaliśmy jeszcze jednak odpowiedzi.