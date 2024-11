Budżet Obywatelski: głosujemy do skutku

Jak informowaliśmy niedawno, prezydent Elbląga unieważnił głosowanie nad wnioskami do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Nowe głosowanie rozpocznie się 18 listopada i potrwa do 8 grudnia. Głosować będzie można na te same projekty co poprzednio.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, urzędnicy mają wątpliwości co do 415 oddanych kart do głosowania. - Z uwagi na stwierdzone istotne nieprawidłowości i podejrzenie naruszenia przepisów prawa podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim 2025, przeprowadzonym w dniach 7-24 października, z przykrością informujemy, że zmuszeni jesteśmy unieważnić głosowanie. O sprawie powiadomiona została prokuratura. Ze względu na dobro postępowania, do czasu wyjaśnienia sprawy nie będziemy udzielać dalszych informacji. Głosowanie w Budżecie Obywatelskim zostanie powtórzone. Szczegóły podamy w przyszłym tygodniu – 31 października poinformowała lokalne media Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Wniosek do prokuratury

Prezydent wysłał wniosek do prokuratury. - Zawiadomienie dotyczy między innymi fałszowania dokumentów poprzez posłużenie się cudzymi danymi osobowymi do wypełnienia kart do głosowania (wątpliwości pracowników budzi 415 kart do głosowania), posłużenie się cudzymi danymi osobowymi w celu wypełnienia i podpisania oświadczeń o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu (zakwestionowano 4 oświadczenia). Ujawniono także sytuację polegającą na oddaniu głosu przez tą samą osobę zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej – tak 4 listopada odpowiedziała na nasze pytania Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Dziś (8 listopada) na miejskiej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawiło się zarządzenia prezydenta z nowym terminem głosowania. Głosować będziemy mogli od 18 listopada do 8 grudnia. - Aby zdążyć zrealizować projekty zgłoszone przez mieszkanki i mieszkańców – zasady pozostają bez zmian. W głosowaniu wezmą udział te same wnioski. Głosy – tak jak dotychczas będzie można oddawać w formie tradycyjnej – na kartach papierowych oraz na platformie elektronicznej. Zwycięskie projekty poznamy do 23 grudnia tego roku – Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego biura prezydenta miasta.

- Zachęcamy do ponownego głosowania. Tylko dzięki naszej wspólnej aktywności możliwe będzie wyłonienie zwycięskich projektów. Nie pozwólmy, aby tak atrakcyjne inicjatywy elblążanek i elblążan nie zostały zrealizowane. Wierzymy, że tym razem nikt nie zakłóci głosowania i w sposób uczciwy wyłonione zostaną zadania, których realizacji oczekują mieszkanki i mieszkańcy. Informujemy jednocześnie, że już zaczynamy prace nad zmianą zasad w kolejnych edycjach BO, tak, aby w przyszłości nie dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości i nadużyć ze strony osób, które nieuczciwymi metodami chciałyby wpłynąć na wyniki głosowania - zapowiadają władze miasta.

Wątpliwości

Nasza redakcja liczyła na to, że prezydent zwoła konferencję prasową, na której wyjaśni wątpliwości związane z „aferą budżetu obywatelskiego”. Przypomnijmy, że w 2020 r. również mieliśmy zamieszanie z oddanymi głosami w Budżecie Obywatelskim. Wówczas unieważniono 1500 głosów i skierowano pięć wniosków do organów ścigania. - Docierały do nas sygnały o nieprawidłowościach. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że zgłosiły się do nas osoby, które twierdziły, że nie mogły zagłosować przez Internet, bo ktoś inny wykorzystał ich głos. W związku z tym, że tych sygnałów było sporo, zdecydowaliśmy się, żeby jednak je sprawdzić - wyjaśniał Janusz Nowak, wówczas wiceprezydent Elbląga na konferencji prasowej 17 listopada 2020 r.

Głosowania wówczas nie unieważniono. Czynności prowadzone przez policję zakończyły się 18 lutego 2021 r. umorzeniem dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy. - Postępowanie toczyło się z art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych. Postępowanie zostało umorzone 18 lutego z powodu niewykrycia sprawców – poinformował nas wówczas (luty 2021 r.) kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Uchwała elbląskiej Rady Miejskiej nr XB/304/2020 z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego nie przewiduje takiego rozwiązania jak unieważnienie głosowania. Decyzję podjął prezydent, publikując swoje zarządzenie w tej sprawie.

Pytań dotyczących tegorocznego głosowania nad wnioskami budżetowymi jest więcej:

- Ile głosów zostało oddanych? Czy zakwestionowane 415 głosów miało realny wpływ na to, który wniosek zostanie skierowany do realizacji.

- Co w przypadku, kiedy prokuratura nie dopatrzy się złamania prawa w zawiadomieniu, które przesłał prezydent?

- Czy w związku z tym, że głosowanie nad wnioskami do Budżetu Obywatelskiego jest podatne na oszustwa jest planowana nowelizacja uchwały lub „napisanie” jej od nowa wykorzystując dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Budżetu Obywatelskiego, ewentualnie czy są planowane konsultacje z mieszkańcami Elbląga na temat: Jak Budżet Obywatelski powinien wyglądać, aby elblążanie zainteresowali się tą formą aktywności społecznej?

Wysłaliśmy je do ratusza, czekamy na odpowiedzi. Z wcześniejszych zapowiedzi władz miasta wynikało, że nie będą komentować sprawy podejrzanych głosów. Gdy dopytywaliśmy o szczegóły, byliśmy odsyłani do prokuratury.