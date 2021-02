Kto głosował? Nie wiadomo

Z powodu niewykrycia sprawców policja umorzyła postępowanie dotyczące fałszywych głosów w Budżecie Obywatelskim w ubiegłym roku.

Przypomnijmy: w ubiegłym roku doszło do nieprawidłowości w glosowaniu w elbląskim Budżecie Obywatelskim. - Mieliśmy informacje o głosowaniu za kogoś lub o glosowaniu osób nieżyjących – wyjaśniał Witold Wróblewski na konferencji prasowej w listopadzie ubiegłego roku, na której zaprezentowano wyniki głosowania.

W efekcie unieważniono 1500 głosów, a pięć wniosków skierowano do organów ścigania. Czynności prowadzone przez policję zakończyły się 18 lutego... umorzeniem dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy.

- Postępowanie toczyło się z art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych. Postępowanie zostało umorzone 18 lutego z powodu niewykrycia sprawców – poinformował nas kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Artykuł 107 wzmiankowanej ustawy brzmi: „1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.”