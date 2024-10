Budżet obywatelski na półmetku. Które pomysły prowadzą?

Dotychczas w elbląskim budżecie obywatelskim na 2025 r. zagłosowało 4 110 osób. Władze miasta podały wyniki głosowania na jego półmetku.

- Dziękujemy mieszkankom i mieszkańcom Elbląga za dotychczasową aktywność i jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze nie zagłosowali, aby odwiedzili stronę internetową BO (www.budzetobywatelski.elblag.eu), zapoznali się z projektami i wybrali – ich zdaniem – najlepsze z nich. Tylko oddając głos, mają Państwo realny wpływ na to, które zadania powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku. Do końca głosowania pozostał jeszcze prawie tydzień – przypomina w komunikacie rozesłanym do mediów Biuro Prasowe Prezydenta Elbląga.

Przypominamy, że głosować może każdy, kto mieszka na terenie Elbląga, bez względu na wiek – w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Głosować można do dnia 24 października.

- elektronicznie - przez stronę internetową: budzetobywatelski.elblag.eu klikając na zamieszczony tam baner. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy. GŁOSUJ TUTAJ

- tradycyjnie – przez papierowe karty do głosowania, które już od przyszłego tygodnia dystrybuowane będą w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25). Karty można również pobrać i wydrukować ze strony budzetobywatelski.elblag.eu. Będą one dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. Wypełnione karty do głosowania należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

Aktualne statystyki

Łącznie głosujących osób: 4110. Najwięcej głosów dotychczas mają projekty:

Okręg 1

Remont alejki głównej w Parku Modrzewie - 369 głosów

Leżaki obrotowe w Parku Modrzewie - 367 głosów

Okręg 2

Budowa chodnika ul. Szucha (od Biblioteki) do ul. Szczecińskiej (do przedszkola) - 295 głosów

Koncert w Muszli Koncertowej w Bażantarni - 292 głosy

Okręg 3

Poszerzenie ulicy Daszyńskiego z remontem chodnika na wysokości SP nr 1 w kierunku ulicy Donimirskich - 180 głosów

Festyn rodzinny w Bażantarni - 265 głosów

Okręg 4

Remont alejek w Parku Traugutta - 244 głosy

Porządek na Giermków – postawienie betonowych śmietników wzdłuż ulicy - 155 głosów

Okręg 5

Odnowa chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgera do ul. Morszyńskiej) - 295 głosów

Porządek na Sadowej, Kochanowskiego i Komeńskiego – budowa koszy na śmieci - 272 głosy

Ogólnomiejski

Przebudowa chodnika na ul. Królewieckiej w nowoczesny ciąg pieszo–rowerowy - 396 głosów

Szczegółowe wyniki prezentujemy w załącznikach.

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Okręg nr 5

Ogólnomiejskie