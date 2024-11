Ceny wyższe, herbaty znów mniej (Koszyk inflacyjny portElu)

Kolejny miesiąc, kolejne zakupy w Lidlu, od razu powiemy, że w listopadzie zapłaciliśmy dużo więcej niż w październiku. Jak dokładnie wyglądały nasze zakupy?

Dzisiejsze (18 listopada) jak co miesiąc zrobiliśmy w tym samym Lidlu, tym razem ich rytm nieco nam się zaburzył, bo przestawiono w inne miejsce półkę z dżemami. Kolejnym zaskoczeniem było dla nas... opakowanie herbaty Saga. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu sprawdzamy nie tylko, jak wyglądają ceny, ale również to, czy nie dostajemy mniej danego produktu. Herbatę tej marki pierwotnie kupowaliśmy w opakowaniu, w którym było 100 torebek, potem ich liczba spadła do 90, a teraz jest ich już 75 sztuk, chociaż przyznać trzeba, że za niższą cenę niż w październiku (8,49 zł a nie 9,99 zł).

Zanim przejdziemy do cen z listopada, przypomnijmy październikowy koszyk inflacyjny.

- ser Mlekovita 300 g (12,99 zł), margaryna Rama 400 g (3,60), Masło Polskie 200 g (8,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,56), Olej Kujawski 1l (9,49), jajka ściółkowe rozmiar L (8,79), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,37), Granola nowoczesna 250 g (6,49), herbata Saga 90 szt. (9,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (7,18), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Mniej zapłaciliśmy za margarynę, mleko, jaja, czekoladę, nic nie było droższe niż we wrześniu. Zostawiliśmy przy kasie 129,56 zł.

Czas na listopadowe zestawienie. Ceny wyglądały tak:

- ser Mlekovita 300 g (12,99 zł), margaryna Rama 400 g (6,79), Masło Polskie 200 g (8,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,19), Olej Kujawski 1l (9,49), jajka ściółkowe rozmiar L (9,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,37), Granola nowoczesna 250 g (6,49), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (11,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem 137,88 zł. Więcej zapłaciliśmy za margarynę, mleko, jaja, czekoladę, a portElowy współczynnik inflacji w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrósł o nieco ponad 6 proc.

Zakupy przekazaliśmy do Banku Żywności w Elblągu. Jakie zakupowe doświadczenia mają nasi Czytelnicy? Jak zawsze zapraszamy do dyskusji.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46 zł

- kwiecień 2024 – 135,36 zł

- maj 2024 – 135,95 zł

- czerwiec 2024 – 137,35 zł

- sierpień 2024 – 123,82 zł

- wrzesień 2024 – 138,78 zł

- październik 2024 – 129,56 zł

- listopad 2024 – 137, 88 zł