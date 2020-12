Charytatywny turniej gier

Stowarzyszenie Lepszy Elbląg dziękuje wszystkim uczestnikom ubiegłotygodniowego turnieju oraz wpłacającym na rzecz Jasia. Na leczenie młodego elblążanina uzbierano 6452 zł. Zaprasza na jeszcze jeden turniej w Counter Strike i League of Legends.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na paczki żywnościowe dla ubogich rodzin oraz rękawiczki, czapki i skarpety dla bezdomnych. Data: sobota 19.12.20, godz.10, drużyny 5 osobowe. Cegiełka to dowolna wpłata. Szczegóły i zapisy www.lepszyelblag.pl. Turniej w obu grach będzie miał 2 fazy. Pierwsza to faza grupowa, gdzie 4 drużyny będą rywalizowały w systemie każdy z każdym. Do drugiego etapu (play-off) awansują zwycięzcy poszczególnych grup.

Osoby, które nie będą brały udziału w turnieju, a chcą wspomóc akcję mogą przelewać środki na konto: 81 1240 1226 1111 0010 9267 9800, Lepszy Elbląg, al. Grunwaldzka 5/70, 82-300 Elbląg: w tytule prosimy wpisać: „na potrzebujących”.