Chcą dodatkowych przystanków

Ponad 200 pracowników firm mieszczących się przy ul. Nowodworskiej podpisało się pod wnioskiem do władz Elbląga o utworzenie nowych przystanków autobusowych. Okazuje się jednak, że miejsce, w których miałyby powstać, mieszczą się już na terenie gminy wiejskiej Elbląg. Co się obecnie dzieje w tej sprawie?

W swojej czerwcowej interpelacji do prezydenta Elbląga radna Karolina Śluz wskazywała, że utworzenie dwóch nowych przystanków przy ul. Nowodworskiej będzie się wiązało ze zwiększeniem dostępności komunikacyjnej, poprawą bezpieczeństwa (z uwagi na brak chodnika wzdłuż Nowodworskiej) oraz ograniczeniem emisji CO2, bo poprawa komunikacji publicznej może zachęcić do korzystania z niej zamiast z prywatnych pojazdów.

- Wskazane lokalizacje przystanków znajdują się na terenie Gminy Elbląg. Inicjatywa w tej sprawie leży po stronie władz Gminy. Miasto nie powinno organizować i ponosić kosztów organizacji komunikacji miejskiej na terenie innych gmin bez jasno określonych reguł finansowania wykluczających ponoszenie nieuzasadnionych wydatków – pisał w odpowiedzi na interpelację Michał Missan.

Do sprawy utworzenia przystanków Karolina Śluz odniosła się niedawno w mediach społecznościowych.

- Złożyłam na ręce prezydenta Elbląga Michała Missana 214 podpisów pracowników i pracownic firm zlokalizowanych przy ul. Nowodworskiej, w sprawie utworzenia przystanków autobusowych w tej okolicy. Sprawa wymaga współpracy Prezydenta Miasta Elbląga, Wójta Gminy Elbląg oraz Starosty Powiatu Elbląskiego - wskazuje m. in. w swoim wpisie. Do swojej wcześniejszej interpelacji dołączyła również mapę z proponowanymi lokalizacjami przystanków, w rozmowie z nami zastrzega jednak, że to jedynie propozycja, a ich ostateczne umiejscowienie należy pozostawić specjalistom w tym zakresie.

- Kilka tygodni temu w tej samej sprawie spotkałam się z Wójtem Gminy Elbląg Zygmuntem Tucholskim, który również wyraził przychylność wobec inicjatywy – napisała jeszcze w mediach społecznościowych Karolina Śluz.

W sprawie skontaktowaliśmy się m.in. z Urzędem Gminy Elbląg. W rozmowie z nami sekretarz gminy Elżbieta Niżnik wskazała, że wójt Zygmunt Tucholski popiera inicjatywę, jednocześnie zaznaczyła, że teren, o którym mowa jest skomplikowany jeśli chodzi o zarządzanie infrastrukturą drogową. Chociaż mowa o terenie gminy, mowa tu o drodze powiatowej i zarządzanej przez miasto.

Do Urzędu Miejskiego zwróciliśmy się dziś m.in. z pytaniami, jaki będzie dalszy tryb działań związanych tą inicjatywą i o stanowisko władz miasta w sprawie, do tematu wrócimy.