Chcą rozwijać psychiatrię w Elblągu

W ciągu trzech najbliższych lat w Elblągu ma rozwinąć się dzienna opieka psychiatryczna, także dla dzieci i młodzieży. Do inwestycji w tej dziedzinie przygotowuje się Szpital Miejski.

Szpital Miejski przygotowuje obecnie dokumentację budowlaną inwestycji, która ma się rozpocząć jeszcze w 2024 roku i potrwać do 2027 roku. - Koszt całości będzie znany po oszacowaniu wszystkich przewidzianych prac i zakupów – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Szpital chce pozyskać dofinansowanie na tę inwestycję z konkursu Ministerstwa Zdrowia związanego ze strategicznymi projektami dotyczącymi przebudowy, modernizacji lub doposażenia „infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na postawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia”.

Władze miasta wydały już zgodę na lokalizację tej inwestycji w szpitalnym kompleksie przy ul Żeromskiego. Powstaną tutaj dzienne oddziały psychiatryczne, funkcjonować też będzie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oddział psychiatrii stacjonarnej pozostanie w obecnej lokalizacji, również przy ul. Żeromskiego, gdzie został przeniesiony z ul. Komeńskiego w ubiegłym roku po remoncie.

Dodajmy, że w Polsce psychiatria, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, jest niedoinwestowana. Brakuje lekarzy, coraz więcej młodych osób potrzebuje psychiatrycznej pomocy, rośnie liczba samobójstw. - W Polsce jest zaledwie ok. 4 tys. psychiatrów, tymczasem w Niemczech 18,2 tys., a we Francji 15,2 tys. Mamy zaledwie 90 lekarzy tej specjalności na 1 mln ludności, podczas gdy np. w Szwecji przypada ich 231, we Francji – 228, na Litwie – 225, w Niemczech – 223 – czytamy na portalu „Puls medycyny”.

Z danych, przedstawianych przez ten portal, wynika, że psychiatrycznie leczy się ok. 1,6 mln Polaków. - Na wizytę do psychiatry w ramach NFZ, choć nie potrzebne jest skierowanie, trzeba czekać średnio 3-4 miesiące. Powodem małej dostępności do leczenia psychiatrycznego jest zbyt mała liczba psychiatrów oraz niedoinwestowanie tej dziedziny w ramach publicznej opieki zdrowotnej – pisze „Puls medycyny”. Zaledwie ok. 400 lekarzy specjalizuje się w psychiatrii dziecięcej, a ok. 600 tys. dzieci potrzebuje ich pomocy.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać ze specjalistą, zadzwoń pod bezpłatny numer:

116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

800 70 22 22 – całodobowy telefon dla osób w kryzysie psychicznym,

116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

22 484 88 01 – antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA,

22 484 88 04 – telefon zaufania młodych Fundacji ITAKA,

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.