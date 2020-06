"Chcemy, żeby ta szkoła stała tutaj do końca świata"

- Rodzice zbierają dziś (9 czerwca) podpisy pod prośbą, by nie likwidować Szkoły Podstawowej nr 9 – informują nasi Czytelnicy. Władze miasta twierdzą, że nie ma i nie było planów likwidacji szkoły lub decyzji dotyczącej przenoszenia uczniów.

Głos w sprawie domniemanej likwidacji "dziewiątki", a także IV LO zabrał dziś prezydent Witold Wróblewski: "Jednoznacznie stwierdzam, że nie ma planów likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 ani IV Liceum Ogólnokształcącego. Nie ma też żadnej decyzji o przenoszeniu uczniów ze szkoły do szkoły. Pragnę uspokoić rodziców, nauczycieli i uczniów, że wszelkie informacje dot. likwidacji czy przenoszenia tych placówek są nieprawdą i zastanawiam się tylko, jaki jest cel ich rozpowszechniania" – napisał prezydent w swoim oświadczeniu . Dodał też, że wszelkie zmiany w takich kwestiach wymagają odpowiednich procedur, włącznie z poinformowaniem o takim fakcie Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, a także decyzji Rady Miejskiej.

- Chciałbym, żeby moje dzieci mogły się uczyć w tej szkole, której sam jestem absolwentem – mówi nasz Czytelnik, który obawia się, że placówka może zniknąć z mapy naszego miasta. Osoby informujące nas o akcji zbierania podpisów w obronie SP nr 9 podkreślają też, że istotna jest dla nich obecna lokalizacja placówki i wysoka ocena pracy kadry pedagogicznej szkoły.

Do pogłosek o ewentualnej likwidacji szkoły czy przenosinach uczniów do SP nr 11 Urząd Miejski odniósł się już w zeszłym tygodniu, 4 czerwca. W czasie spotkania z nauczycielami i rodzicami uczniów Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji, przekonywała, że nie ma planów likwidacji "dziewiątki". Ewentualne przeniesienie dzieci do innej szkoły mogłoby być związane z remontem. - Rozważamy różne możliwości, łącznie z tym, by odciąć jeden z segmentów szkoły. Wariant przenosin też się pojawił, ale żadne decyzje nie zapadły. To tylko jedna z analizowanych możliwości, analizy ciągle trwają – zaznaczała dyrektor.

Dyrekcja SP nr 9 podkreśla, że nie ma informacji dotyczących likwidacji szkoły. W czasie krótkiej rozmowy dyrektor Agnieszka Śliwińska podkreśliła, że od spotkania Małgorzaty Sowickiej z rodzicami, które odbyło się w zeszłym tygodniu, nie pojawiły się w tej sprawie żadne nowe wiadomości. Wszelkie działania mające przeciwdziałać domniemanej likwidacji placówki lub przenosin dzieci określiła jako oddolną inicjatywę rodziców uczniów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na stronie szkoły pojawił się dziś link do oświadczenia prezydenta Witolda Wróblewskiego.

Więcej na temat akcji zbierania podpisów mówi rodzic jednego z uczniów uczęszczających do "dziewiątki".

- Chcemy, żeby ta szkoła stała tutaj do końca świata i jeden dzień dłużej – podkreśla. - To naprawdę fajna szkoła z fajnymi nauczycielami i zaangażowanymi rodzicami - mówi. - Na Zawadzie została zlikwidowana "piątka", w pobliżu jest tylko Szkoła Podstawowa nr 18. Zawada jest bardzo dużym osiedlem i to, że tutaj jest teraz mniej dzieci, nie znaczy, że w przyszłości nie będzie ich więcej – mówi.

- My chcemy, żeby nasze dzieci ukończyły Szkołę Podstawową nr 9, ale dokładnie w tym budynku – mówi jedna z mam. Przyznaje, że inicjatywa zbierania podpisów ma charakter zapobiegawczy. Uważa jednak, że doniesienia o ewentualnej likwidacji szkoły nie są wyssane z palca.

- Zawsze w jakiejś plotce jest ziarno prawdy – mówi z przekonaniem. Dodaje jednak, że nie wie, jakie jest źródło informacji o likwidacji placówki. Rodzic uważa, że za prawdziwością takich doniesień przemawia m. in. fakt, że szkoła nie była remontowana. Obawia się też, że zbyt duże koszty remontu mogą być w przyszłości uzasadnieniem dla likwidacji lub przeniesienia "dziewiątki" w inne miejsce.

Mama ucznia pokazuje też plakaty wywieszone poza terenem szkoły: "Błagam, pomóżcie uratować naszą kochaną szkołę! Proszę podpisać list do władz Elbląga z prośbą o przyznanie funduszy na remont i niezamykanie Szkoły Podstawowej nr 9. Tylko dziś 7-17.30 przy wejściu do szkoły. Każdy podpis jest ważny. Z góry bardzo dziękuję" – głosi informacja na kartce.