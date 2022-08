78 lat temu w Warszawie rozpoczął się zryw zbrojny, który do historii przeszedł pod nazwą powstania warszawskiego. Pod elbląskim Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego oddano hołd bohaterom tamtych wydarzeń. Zobacz zdjęcia.

Uroczystość rozpoczęła się od uruchomienia syreny alarmowej, aby uczcić przypadającą dziś 78. rocznicę wybuchu powstania . „W dniu wybuchu powstania warszawskiego Okręg Warszawa AK i podporządkowany mu Kedyw (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK) liczył ponad 40 tys. żołnierzy, a łącznie z siłami porządkowymi AK – nawet 58 tys. (z tego około 17 tys. znajdowało się w obwodach Praga i Powiat). Do wystąpienia zbrojnego przeciwko niemieckiemu okupantowi przystąpiło jednak od 25 tys. do 37 tys. osób. Ze względu na konspirację nie wszyscy zdołali dotrzeć do punktów zbornych na czas oraz pobrać ze skrytek i magazynów broń. Znane są przypadki przyjścia z pomocą walczącemu już miastu oddziałów AK spoza Warszawy. Na przykład w nocy z 15 na 16 sierpnia 1944 r. oraz 19 sierpnia polscy partyzanci i cichociemni dostali się z Puszczy Kampinoskiej na Żoliborz. Z kolei w nocy z 18 na 19 sierpnia 1944 r. przedarły się oddziały AK z rejonu Lasu Kabackiego i Lasów Chojnowskich przez Wilanów na Sadybę.” - możemy przeczytać na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

- Struktury państwa polskiego nadal trwały w podziemiu, ponieważ Polacy mieli wolę walki o niepodległą i suwerenną Polskę. Chcieli być wolni. Przygotowano ogólnonarodowe powstanie, po którym Polska znowu będzie krajem wolnym i zasobnym, a naród polski będzie suwerenem – mówił Ireneusz Ziemiński, prezes elbląskiego koła Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

- 1 sierpnia, to data, która mocno wryła się w polską pamięć i polskie serca. 78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Z jednej strony jest to symbol męstwa, odwagi, poświęcenia i polskiego umiłowania wolności. Z drugiej strony jest to symbol tragizmu naszych losów, współpracy rosyjsko – niemieckiej, zdrady. To Niemcy pacyfikowali Powstanie Warszawskie przy całkowitej cynicznej bierności Rosji Sowieckiej – dodał Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

- To najbardziej dramatyczny moment w historii Polski w XX w. Z bronią w ręku lub bez na Niemców ruszyli głównie ludzie młodzi. Do powstania szli w swoich najpiękniejszych latach jako nasto – lub dwudziestolatkowie. Szli z nadziejami, które wcześniej zabrała okupacja, a przywracało powstanie – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Wystąpienie zbrojne, które miało potrwać zaledwie kilka dni, w rzeczywistości przekształciło się w 63 dni zacieklej, krwawej walki. Wszyscy powstańcy wykazali się heroizmem oraz prawdziwie bohaterską i patriotyczną postawą i determinacją w walce z okupantem. Powstanie było dowodem, że dla Polaków niepodległość i wolność arte są najwyższej ceny – dodał Antoni Czyżyk, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej.

Uroczystości odbyły się z udziałem władz miejskich i wojewódzkich, parlamentarzystów i przedstawicieli związków kombatanckich oraz mieszkańców. Pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. Odegrano hymn państwowy oraz odczytano apel pamięci.