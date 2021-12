Choinka za krew

Krwiodawcy, którzy dziś przybyli do elbląskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddać krew, musieli zmierzyć się z nie lada problemem. Jak przetransportować do domu choinkę?

- O każdej porze roku są chorzy, którzy potrzebują krwi ratującej zdrowie, a nierzadko i życie. To ważne, żeby krwiodawcy byli zauważeni, żeby czuli, że ktoś widzi jak pomagają - mówiła Barbara Słodownik, pielęgniarka koordynująca w elbląskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Dziś na tych, którzy zdecydowali się podzielić swoją krwią czekała niespodzianka. I to dość znacznych rozmiarów. Prosto z plantacji choinek z leśnictwa Kadyny.

- Zasada jest prosta: każda osoba, która dziś przyjdzie oddać krew, otrzyma od leśników choinkę w ramach akcji “Choinka dla życia“ - poinformował Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych podczas briefingu prasowego przed siedzibą Centrum Krwiodawstwa przy ul. Bema.

To ogólnopolska akcja Lasów Państwowych, podczas której w 40 miejscach w Polsce krwiodawcy zostaną obdarowani bożonarodzeniowym drzewkiem. - Żeby nie było: to nie jest transakcja wiązana, że my dajemy „coś za coś“. Chcemy po prostu podziękować krwiodawcom, ludziom, którzy ofiarują cząstkę siebie - dodał Michał Gzowski.

Na dzisiaj na odwiedziny w elbląskim oddział RCKiK zapisało się 40 krwiodawców.

A od jutra (17 grudnia) przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej ruszy sprzedaż bożonarodzeniowych drzewek z plantacji w Kadynach i Dębicy.