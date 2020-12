Choinki zaświeciły w przedszkolnym konkursie

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu rozstrzygnęli świąteczny konkurs o bezpieczeństwie na drodze. Zdjęcia choinek udekorowanych ozdobami nawiązującymi do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostały przesłane do elbląskiej drogówki.

Na początku grudnia do przedszkoli z terenu miasta i powiatu rozesłaliśmy zaproszenia do udziału w konkursie promującym bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Nie spodziewaliśmy się, aż tylu prac. Wszystkie choinki są piękne. Dostaliśmy ich aż dwadzieścia dwie – mówi asp. Agnieszka Kudosz.



Laureatami konkursu zostały przedszkolaki:

- grupy III z Przedszkola nr 13 w Elblągu,

- grupy Orzeszków z Przedszkola Bajkowy Las w Tolkmicku,

- grupy I z Publicznego Przedszkola w Jegłowniku.



Wyróżnione w konkursie prace wykonały przedszkolaki:

- grupy „Żabki” z Przedszkola nr 3 w Elblągu,

- grupy „Myszki Matematyczki” z Przedszkola nr 4 w Elblągu,

- grupy Maluchy i grupy Starszaki z Przedszkola nr 8 w Elblągu,

- grupy IV z Przedszkola nr 21 w Elblągu,

- grupy „Mróweczki,„Biedronki”, „Ważki”, „Żabki” i „Żuczki” z Przedszkola nr 3 w Elblągu,

- grupy I „Biedronki” z Przedszkola nr 34 w Elblągu,

- grupy „Muszki” z Przedszkola nr 17 w Elblągu,

- dzieci 5 i 6 letnie z Publicznego Przedszkola w Jegłowniku,

- grupy I, II, III, IV, V z Przedszkola Integracyjnego nr 15 w Elblągu,

- grupy II „Muchomorki” z Przedszkola Bajkowy Las w Tolkmicku.

Nasza odblaskowa choinka powstawała w pocie czoła i ferworze przygotowań świątecznych. Dzieci bardzo chętnie podjęły wyzwanie i po wspólnych naradach zabrały się ochoczo do pracy. Do ozdobienia choinki wykorzystaliśmy płyty CD, rolki po papierze, kolorowe kartki, oraz brokatowe wycinanki. Przydała się też znajomość wybranych znaków drogowych, dlatego trochę pobuszowaliśmy w internecie i w książkach. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie także numer alarmowy 112. Bombki na naszej choince opatrzone są znakami, które kolorowały i wycinały dzieci. Czubek naszej choinki to sygnalizator świetlny.

Nasza odblaskowa choinka stanowi niemałą atrakcję. Oglądają ją dzieci z innych grup i w ten sposób rozpoczynają się rozmowy na temat bezpieczeństwa. Teraz już dajemy wszystkim zielone światło i świętujemy. Wesołych Świąt. – pisze w komentarzu do nadesłanej pracy jedna z nauczycielek.