Co dalej z byłym gimnazjum na Zatorzu

Budynek po byłym gimnazjum nr 7 na Zatorzu stoi pusty. Dzierżawi je elbląskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które chciałoby tam uruchomić działalność na rzecz swoich podopiecznych. Na dostosowanie brakuje jednak pieniędzy.

30 września 2022 r. elbląskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną podpisało z Zarządem Budynków Komunalnych umowę dzierżawy budynku po byłym gimnazjum nr 7 przy ul. Lotniczej. Od tamtej chwili można odnieść wrażenie, że w budynku niewiele się dzieje.

W przestrzeni publicznej pojawiają się pomysły na inne zagospodarowanie nieruchomości. Na wrześniowym posiedzeniu Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji pojawił się pomysł organizacji w budynku miejsca na działalność społeczno-kulturalną na Zatorzu. W marcu tego roku podczas debaty „Elbląg dla młodych” młodzież wskazała pogimnazjalny budynek jako dobre miejsce, w którym mogliby się spotykać i prowadzić swoje aktywności.

- Umowa dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, umowa dzierżawy uwzględnia przesłanki jej ewentualnego rozwiązania, jednak obecnie elbląski samorząd nie prowadzi żadnych działań zmierzających do rozwiązania umowy z PSONI. Termin rozpoczęcia działalności jest uzależniony od dostosowania nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnością przez stowarzyszenie. Wiemy, że PSONI ubiega się o środki zewnętrzne, aby przeprowadzić konieczny remont. Szczegółowych informacji w tej sprawie mogą udzielić Państwu władze stowarzyszenia – poinformowała nas Adrianna Kuzko z zespołu prasowego biura prezydenta.

- Stowarzyszenie nie rozpoczęło jeszcze statutowej działalności ze względu na prace remontowe, jakie muszą tam zostać wykonane, a których koszt w tym momencie przekracza możliwości finansowe zarówno nasze, jak i samorządu. Najwyższe koszty to wymiana węzła ciepłowniczego i instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjna. Przekazując nam lokal, żadna ze stron nie miała świadomości tego, jak duże prace będą do wykonania; oczywiście byliśmy, oglądaliśmy budynek, zapraszaliśmy do tego również zaprzyjaźnionych specjalistów, jednak po przeprowadzonych już później ekspertyzach okazało się, że ich wymiar zdecydowanie przekroczył nasze wyobrażenia – wyjaśnia Beata Peplińska-Strehlau, przewodnicząca zarządu koła elbląskiego PSONI. - Biorąc w użytkowanie budynek, zakładaliśmy szybkie pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM), jednak prace nad harmonogramami przedłużały się (program jest zaplanowany na lata 2021-2027, a dopiero teraz ruszają konkursy projektowe), a konkretne konkursy projektowe pojawiają się dopiero w IV kwartale tego roku (w grudniu). Od wiosny tego roku podjęliśmy w ścisłej współpracy z miastem intensywne działania mające na celu pozyskanie środków unijnych w ramach FEWiM na remont, adaptację i modernizację budynku.

Co ma powstać?

W wielkim skrócie: działania dla osób z niepełnosprawnościami oraz lokalnej społeczności. A bardziej szczegółowo: Centrum Aktywności Lokalnej mającej być miejscem integrującym lokalną społeczność: osoby starsze, rodzice z małymi dziećmi, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnościami. W CAL przewidziano miejsce na aktywność artystyczną oraz pracownie przeznaczone do prowadzenia Terapii Zajęciowej (z przeznaczeniem do prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej dla dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami.

Drugą „instytucją” ma być Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy przeznaczona dla absolwentów Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.

Na poddaszu mają znaleźć się mieszkania wspomagane/treningowe oraz administracja. Piwnice zostaną wykorzystane na magazyny. - Chcemy uruchomić działalność jak najszybciej będzie to możliwe, nawet w opcji uruchomienia części budynku – deklaruje przewodnicząca zarządu.

Pieniądze potrzebne od zaraz

Koszty dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szacuje się na minimum kilkanaście milionów złotych. Takie koszty wynikają m.in. z konieczności wybudowania odpowiedniej liczby łazienek dostosowanych do użytkowników z niepełnosprawnością sprzężoną, wind spełniających wymagania sanitarne i przeciwpożarowe.

Stowarzyszenie uruchomiło zbiórkę publiczną, na której zbiera pieniądze na ten cel. Do tej pory prowadzono prace remontowe na parterze budynku (zdejmowanie zalanych podłóg - parkiet, zdzieranie sufitu, który znajdował się pod parkietem), obsadzono teren zielony krzewami. PSONI otrzymało też w formie darowizny meble oraz 264 m kw. glazury i terakoty do łazienek. Nawiązano współpracę z architektem oraz opracowano koncepcję zagospodarowania budynku.

- Priorytetem jest węzeł ciepłowniczy i instalacja wodno-kanalizacyjna oraz budowa szybów windowych dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Zakres prac, jaki mogliśmy wykonać własnym sumptem, zrealizowaliśmy. Oczywiście na bieżąco dbamy o teren zielony oraz o utrzymanie budynku, pozyskujemy sprzęt, który posłuży do wyposażenia planowanych sal i pracowni – mówi przewodnicząca zarządu PSONI.

Z uzyskanej przez stowarzyszenie ekspertyzy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wynika, że stan węzła cieplnego w budynku jest bardzo zły. Koszt nowego to ok. pół mln zł, nie licząc kosztów instalacji wewnętrznej. PSONI wystąpiło też o podłączenie do budynku wszystkich mediów.

- Nasze Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jako organizacja pożytku publicznego finansowane jest ze środków publicznych oraz projektów. Pozyskane środki są „znaczone” i mogą być wykorzystane wyłącznie na określony, zgodny z dotacją czy projektem cel. Niestety nie są to środki na inwestycje, w szczególności tak kosztowne – wyjaśnia Beata Peplińska-Strehlau. - Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania się do napisania projektu zakładającego dostosowanie budynku do prowadzenia powyższej działalności zarówno w aspekcie naszej statutowej działalności, jak i potrzeb zdiagnozowanych przez miasto (np. podczas konsultacji społecznych). Kubatura budynku nie pozwala na remont/modernizację w całości, w związku z czym poszukujemy różnych źródeł finansowania i jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami chcącymi nas wesprzeć w tych działaniach.

Wyżej wspomnianą zbiórkę publiczną można wesprzeć, wpłacając pieniądze na konto 75 1240 1226 1111 0010 0491 7800 z dopiskiem w tytule: zbiórka "PSONIolotem na Lotniczą 12". Numer zbiórki 2022/5232/OR .