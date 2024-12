Co dalej z poprawianiem komunikacji miejskiej?

Ankiety zostały opracowane, prezydent powołał zespół mający wypracować propozycje rozwiązań. Dziś (12 grudnia) na konferencji prasowej przedstawiono najważniejsze wnioski z ankiet, które elblążanie wypełniali podczas wakacyjnych konsultacji społecznych.

Przypomnijmy: od 21 czerwca do 13 września elblążanie mogli wypełniać ankiety w sprawie poprawy funkcjonowania elbląskiej komunikacji miejskiej. Dziś (12 grudnia) Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga, poinformował o powstaniu raportu z ankiet oraz powołaniu zespołu, który ma wypracować konkretne propozycje zmian. Propozycje zostaną przedstawione prezydentowi Michałowi Missanowi i... zobaczymy, co dalej.

- Jeżeli chodzi o podstawowe wnioski, to widać wyraźnie, że bardzo popularne w Elblągu są tramwaje. Wymagają one poważnych zmian w kontekście wymiany taboru – mówił dr hab. Radosław Kossakowski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, który na podstawie ankiet przedstawił raport. (szczegółowo raport omówimy w oddzielnym artykule, po jego analizie).

- Mieszkańcy wspominają też o „naturalnym unowocześnianiu” taboru poprzez dodawanie tablic elektronicznych, możliwością cyfrowego zakupu biletów – kontynuował Radosław Kossakowski. - Pojawiły się też postulaty poprawienia funkcjonującego w Elblągu systemu przesiadkowego. Tych kwestii i rekomendacji jest jeszcze więcej.

Kilka kluczowych punktów

Niektóre postulaty ankietowanych przedstawiliśmy w tekście „Komunikacyjna książka skarg i wniosków”.

- Jest kilka kluczowych punktów. Kto się przemieszcza komunikacją? I tu mamy jasny obraz, kto z niej korzysta. Drugi aspekt, to które linie są eksploatowane najmocniej. Może to nas nie zaskakuje, są to dane do analizy i mamy wtedy podstawy, żeby wiedzieć jak je zmienić – mówił Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. - Zarówno jeżeli chodzi o autobusy, jak i tramwaje. Wiemy konkretnie jakimi liniami przemieszczają się elblążanie, albo jakie by chcieli rozbudować. Wybrzmiało niezadowolenie z systemu przesiadkowego.

- Musimy pamiętać, że Elbląg się zmienia w takim sensie, że część osób może dojeżdżać z ościennych gmin. Coraz więcej osób będzie korzystało z komunikacji miejskiej, nie mieszkając w Elblągu – dodał Radosław Kossakowski. - To co ciekawe, to mieszkańcy Elbląga korzystają z komunikacji miejskiej nie tylko w godzinach szczytu. Tego się można było spodziewać. Nie tylko w godzinach 5 – 8 i 14 -17. Okazało się, że godziny 9-14 były wskazywane prawie równo. Godziny 17-23 już mniej. Można powiedzieć, że komunikacją miejską w Elblągu jeździ się od rana do godziny 17. I to w sposób bardzo równy. Jeżeli chodzi o grupy, to tu nie ma zaskoczenia: młodzież, osoby w wieku produkcyjnym. Ale 20 proc. użytkowników komunikacji stanowią osoby w wieku 61 plus.

Mieszkańcy chcą nowych tramwajów i nie chcą przesiadek

Jednym z postulatów, który szczególnie wybrzmiał w ankietach jest potrzeba nowego taboru tramwajowego Został ogłoszony przetarg na zakup 10 sztuk tramwajów, do 31 grudnia urzędnicy czekają na oferty. Czy te nowe tramwaje zastąpią wysłużone Konstale?

- Jeżeli z analizy raportów będziemy mieli opinie mieszkańców, że chcieliby jeździć w bardziej komfortowych warunkach, to musimy wziąć je pod uwagę i wprowadzić nowy tabor. Jeżeli chodzi o nasze „stare” [tramwaje – przyp. SM], to nie zostaną one w żaden sposób zlikwidowane i w momencie, kiedy będzie taka konieczność, będą również wprowadzone do ruchu tramwajowego – wyjaśniał Piotr Kowal.

Dużo zastrzeżeń mieszkańcy Elbląga mieli do wprowadzonego systemu przesiadek. - Wprowadzony system przesiadkowy jest mniej komfortowy dla mieszkańców. Łatwiej i bardziej komfortowo jest przejechać przez miasto jedną linią. Nie mówię, że do niektórych rozwiązań nie wrócimy – mówił wiceprezydent. - Bardzo możliwe, że wrócimy, tylko musimy zbadać, jak działa przepływ ludzi przez daną linię, gdzie trzeba ją wydłużyć, czy mniej popularne linie trzeba może skrócić.

Bardziej konkretne rozwiązania powinniśmy poznać w najbliższym czasie. Wiceprezydent nie chciał wskazać konkretnego terminu. Przypomnijmy, że Michał Missan obiecywał, że .zmiany w komunikacji miejskiej wprowadzi na rocznicę swojej prezydentury, czyli w maju 2025 roku. Prezydent powołał zespół mający wypracować propozycje rozwiązań, w jego skład weszli: Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga (przewodniczący), Dariusz Ostrowski, dyr. Dep. Gospodarki Miasta, Artur Bartnik (dyr. ZKM), Andrzej Sawicki (dyr. Tramwajów Elbląskich), Michał Górecki (ZKM), Andrzej Lechowski (ZKM), Małgorzata Jarczewska (Dep. Gospodarki Miasta), Agnieszka Staszewska (dyr. Biura Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych), Dorota Miron ( Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych), Jacek Żukowski (Zespół prasowy), Rafał Traks (radny PiS), Sebastian Czyżyk – Skoczyk (radny PiS), Ewa Horbaczewska (radna KO), Wojciech Karpiński (radny KO).