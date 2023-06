Co posiada poseł? (cz. 3.: Leonard Krasulski i Adam Ołdakowski)

Raz w roku parlamentarzyści składają oświadczenia majątkowe. Ten obowiązek nakłada na nich ustawa o wykonywaniu mandatów posła i senatora. Kilka dni temu na parlamentarnych stronach internetowych pojawiły się najnowsze oświadczenia. Przyjrzeliśmy się majątkom posłom. Ze względu na objętość materiału publikujemy sprawozdanie w częściach. Dziś: Leonard Krasulski i Adam Ołdakowski

Przypomnijmy, że co do zasady oświadczenia dotyczą sytuacji majątkowej posła w roku poprzednim niż składane oświadczenie. Przykładowo: oświadczenie składane w 2017 r. dotyczy sytuacji majątkowej parlamentarzysty w 2016 r. i analogicznie w latach następnych.

Leonard Krasulski (PiS, Elbląg)

Leonard Krasulski w ławach sejmowych zasiada od 2005 roku. W swoich oświadczeniach majątkowych z lat 2017 - 2023 poseł zadeklarował, że pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną. W oświadczeniu z 26 kwietnia 2017 r. poseł zadeklarował oszczędności w wysokości 7 tys. zł. W oświadczeniu złożonym w następnym roku (19 marca 2018 r.) oszczędności państwa Krasulskich stopniały do 6 tys. zł. Kolejne oświadczenie nosi datę 27 kwietnia 2019 r.; poseł wykazuje w nim oszczędności w wysokości 10 tys. zł. W oświadczeniu złożonym na koniec ósmej kadencji sejmu (29 sierpnia 2019 r.) poseł wykazał oszczędności w wysokości 25 tys. zł. Wg oświadczenia złożonego na początku dziewiątej kadencji sejmu (5 listopada 2019 r.) - wysokość oszczędności wynosiła 20 tys. zł. W oświadczeniu złożonym w kolejnym roku (27 kwietnia 2020 r.) poseł poinformował o oszczędnościach w kwocie 30 tys. zł. Kolejne oświadczenie (15 marca 2021 r.) przynosi wzrost oszczędności do 38 tys. zł. W następnym oświadczeniu z 17 marca 2022 r. poseł wykazał oszczędności w kwocie 100 tys. zł. W ostatnim opublikowanym oświadczeniu majątkowym (20 marca 2023 r.) poseł zadeklarował już wysokość oszczędności w wysokości 150 tys. zł. W żadnym oświadczeniu majątkowym poseł nie wykazał oszczędności w walutach obcych oraz papierach wartościowych.

W oświadczeniach majątkowych składanych w latach 2017 - 2023 poseł wskazywał jako główne źródła swoich dochodów: uposażenie poselskie oraz dietę poselską. Ich wysokość deklarowana w kolejnych oświadczeniach majątkowych przedstawia się następująco: ośw. z 2017 r. - uposażenie: 144 249,83 zł ; dieta: 29 993,35 zł, w tym 2 633, 35 zł opodatkowana.; ośw. z 2018 r. - uposażenie: 153 987,39 zł; dieta: 30 243, 89 zł, w tym 2883,89 zł opodatkowana.; ośw. z 27 kwietnia 2019 r. - uposażenie: 173 962, 54 zł; dieta: 30 821,20 zł w tym 22,27 zł opodatkowane; ośw. z 29 sierpnia 2019 r. - uposażenie: 81 949,32 zł ; dieta: 20 041,60 zł; ośw. z 5 listopada 2019 r. - uposażenie: 173 692, 54 zł, dieta - 30 821,20 zł w tym 22,27 zł opodatkowane. ośw. z 2020 r. - uposażenie: 122 334,03 zł, dieta: 29 895,38 zł., ośw. z 2021 r. - uposażenie: 122 060, 64 zł, dieta: 30 062,40 zł., ośw. z 2022 r. - uposażenie: 153 325,24 zł., dieta: 37 578,05 zł, w tym opodatkowana 5 041,65 zł., ośw. z 2023 r. - uposażenie:196 668,13 zł, dieta: 45 573,04, w tym 9 573,04 zł opodatkowana.

W oświadczeniu z 27 kwietnia 2019 r. pojawia się także suma 49 734,27 zł tytułem emerytury. W kolejnych oświadczeniach z tego tytułu poseł wykazuje następujące kwoty: ośw. z 5 listopada 2019 r. - 49 734,27 zł, ośw. z 2020 r. - 68 992,76 zł, ośw z 2021 r. - 71 472,05 zł., ośw. z 2022 r. - 74 421,98 zł., ośw. z 2023 r. - 77 967, 92 zł

W oświadczeniu z 29 sierpnia 2019 r. poseł wykazuje tez przychód 154,46 zł tytułem zwiększenia limitu na służbową podróż zagraniczną. Z tego samego tytułu Leonard Krasulski wykazał też dochód w oświadczeniu z 2020 r. w wysokości 154,46 zł.

W piśmie do Komisji Etyki Poselskiej z 2019 r. [data dzienna nieczytelna] dotyczącego oświadczenia z 2018 r. poseł skorygował swoje oświadczenie dopisując dochód w kwocie 2 859 zł z Distriber Orbico sp. z o. o.

Sumując dochody posła otrzymujemy następujące kwoty wykazywane w kolejnych oświadczeniach majątkowych: ośw. z 2017 r. - 174 243,18 zł, ośw. z 2018 r. - 187 090,28 zł [po korekcie], ośw. z 27 kwietnia 2019 r. - 254 518,01 zł, ośw. z 29 sierpnia 2019 r. - 102 144,78 zł, ośw. z 5 listopada 2019 r. - 254 518,01 zł, ośw. z 2020 r. - 221 376,63 zł, ośw. z 2021 r. - 223 595,09 zł, ośw. z 2022 r. - 265 325,27 zł., ośw. z 2023 r. - 320 209,09 zł.

Pora przyjrzeć się zobowiązaniom posła deklarowanym w oświadczeniach majątkowych. W ośw. z 2017 r. poseł wskazuje kredyt bankowy w Deutsche Bank w wysokości 60 tys. zł na okres trzech lat oraz pożyczkę sejmową w kwocie 25 tys. zł. W 2019 r. [data dzienna pisma nieczytelna] w piśmie do Komisji Etyki Poselskiej skorygował swoje oświadczenie wskazując wysokość zadłużenia na kredyt w Deutsche Banku 49 972 zł i pożyczki sejmowej 24 380 zł. Oświadczenie z 2018 r. zawiera te same zobowiązania. I znów, w piśmie do Komisji Etyki Poselskiej z 2019 r. [data dzienna nieczytelna] poseł prostuje wysokość zobowiązań. I tak: kredytu w Deutsche Bank pozostało do spłaty 26 908 zł, pożyczki sejmowej - 11 660 zł. W oświadczeniu z 27 kwietnia 2019 r. poseł wskazuje tylko zadłużenie z tytułu kredytu w Deutsche Banku w wysokości 3 844 zł. Kolejne oświadczenia nie zawierają już żadnych zobowiązań.

Poseł w oświadczeniach z lat 2017 - 2023 nie wskazuje na posiadanie samochodu.

W swoich oświadczeniach majątkowych składanych od 2017 - do 27 kwietnia 2019 r. poseł deklaruje posiadanie mieszkania o powierzchni 78 metrów kwadratowych. W oświadczeniach z tego okresu ma ono wartość 200 tys. zł. W dokumencie z 29 sierpnia 2019 r. poseł nie podaje powierzchni mieszkania (wartość nadal 200 tys. zł.); w kolejnym oświadczeniu (z 5 listopada 2019 r.) poseł wykazuje mieszkanie o powierzchni 89 m. kw. i wartości 200 tys. zł. W kolejnych oświadczeniach majątkowych w latach 2020 - 2023 mieszkanie znów ma powierzchnię 78 m. kw. Jego wartość do dokumentu z 2022 r. deklarowana jest na 200 tys. zł. W ostatnim oświadczeniu (2023 r.) poseł podwyższył wartość mieszkania do 300 tys. zł

Drugą nieruchomością jest działka rekreacyjno - budowlana o powierzchni 800 m. kw. zabudowana domkiem typu holenderskiego. Wartość we wszystkich oświadczeniach z lat 2017 - 2023 - 100 tys. zł.

W oświadczeniach składanych w latach 2017 - 2023 poseł nie wykazał posiadania akcji, udziałów, zasiadania w organach spółek lub fundacji stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

Adam Ołdakowski (PiS, Bartoszyce)

Adam Ołdakowski był posłem IV, V i VIII kadencji. W obecnej kadencji (dziewiąta) przejął mandat po zmarłym Jerzy Wilku w 2021 r. W związku z brakiem ciągłości parlamentarnej w niniejszym opracowaniu przeanalizujemy tylko oświadczenia z lat 2021 - 2023.

W oświadczeniach złożonych w latach 2021 - 2023 poseł deklaruje brak oszczędności.

Dochody posła znacznie wzrosły po otrzymaniu mandatu poselskiego. W oświadczeniu z 2021 r. poseł wykazał dochód w wysokości 9570,81 zł z tytułu emerytury. W kolejnym (z 2022 r.) lista źródeł dochodów wzrasta: uposażenie poselskie: 92 803,87 zł., dieta parlamentarna: 25 375. 30 zł., emerytura z ZUS: 28 055, 36 zł., emerytura z KRUS - 12 418, 89 zł oraz z firm Adgama Polska sp. z o.o. w wysokości 10 823,20 zł oraz ProCam Polska sp. z o. o. - 6 500 tys. zł. Razem: 175 976,62 zł. W ostatnim oświadczeniu (2023 r.) poseł zadeklarował następujące dochody: uposażenie poselskie w wysokości 169 732,09 zł., dieta parlamentarna - 45 373,04 zł, w tym 9373,04 zł opodatkowana oraz emerytury: z KRUS - 15 822,08 zł i ZUS - 32 453,12 zł. Razem: 263 380,33 zł.

Czas na zobowiązania finansowe. W oświadczeniu z 2021 r. poseł wskazuje trzy kredyty konsumpcyjne wraz z sumami do spłaty. I tak: w Alior Banku - 21 tys. zł, w Getin Banku - 18 tys. zł., w Kasie Stefczyka - 38 tys. zł. W kolejnym oświadczeniu również widnieją trzy kredyty konsumpcyjne: Getin Bank - 12,5 tys. zł, mBank - 16 tys. zł oraz Kasa Stefczyka - 26 tys. zł. I w ostatnim oświadczeniu (2023 r.) poseł wykazuje tylko kredyt konsumpcyjny w Kasie Stefczyka w wysokości 20 tys. zł.

Sumujemy zobowiązania posła: ośw. z 2021 r. - 77 tys. zł, ośw. z 2022 r. - 54,5 tys. zł i ośw. z 2023 r. - 20 tys. zł.

W swoich oświadczeniach majątkowych poseł wykazał następujące samochody: Skoda Superb, rok produkcji 2017 (ośw. z 2021 r.), w oświadczeniu z 2022 r. Skoda Superb została podana jako rocznik 2017. W piśmie z 7 listopada 2022 r. do Komisji Etyki Poselskiej poseł poinformował, że samochód jest jednak z rocznika 2016. W kolejny oświadczeniu (z 2023 r.) skoda jest już z rocznika 2016.

Czas na nieruchomości. W oświadczeniu z 2021 r. poseł zadeklarował posiadanie domu o powierzchni 170 m. kw. i wartości 500 tys. zł oraz gospodarstwa ogólnorolnego o powierzchni 157,71 ha i wartości 380 tys. zł. Tytuł prawny: własność i dzierżawa. Poseł poinformował też, że gospodarstwo rolne jest wydzierżawione (w użyczeniu) - taka informacja jest zawarta w miejscu przeznaczonym na wpisanie dochodu z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. W piśmie z 3 lutego 2022 r. do Komisji Etyki Poselskiej poseł wyjaśnia, że dochodu i przychodu z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego nie miał.

W kolejnym oświadczeniu (z 2022 r.) poseł zadeklarował posiadanie ww. nieruchomości. Ich wartość się nie zmieniła. W piśmie z 3 lutego 2022 r. do Komisji Etyki Poselskiej pojawia się pewna wątpliwość: poseł uszczegółowił i zwiększył powierzchnię gospodarstwa rolnego. Jego własnością jest 6,61 ha, a 162,41 ha jest dzierżawione. I razem powierzchnia nieruchomości wynosi 169,02 ha. Użytki rolne: 6,44 ha jest własnością posła, 142,61 ha jest dzierżawione. Razem: 149,05 ha. Gospodarstwo nadal było w użyczeniu i z tego tytułu poseł nie uzyskał przychodów i dochodów.

W oświadczeniu z 2023 r. poseł wykazał wzrost powierzchni gospodarstwa rolnego: nowa powierzchnia to 168,54 ha (własność: 6,44 ha, dzierżawa: 162,1 ha). Wzrosła też wartość nieruchomości do 420 tys. zł . Gospodarstwo nadal jest wydzierżawione, a dochodu i przychodu poseł nie wykazał.

W oświadczeniach składanych w latach 2021 - 2023 poseł nie wykazał posiadania akcji, udziałów, zasiadania w organach spółek lub fundacji stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

