Co sądzimy o przekopie przez Mierzeję Wiślaną? Znamy wyniki badań ankietowych

Doktorantki Uniwersytetu Gdańskiego: Beata Chmiel i Sandra Żukowska zaprezentowały raport z badań ankietowych dotyczących przekopu przez Mierzeję Wiślaną, które przeprowadziły wśród mieszkańców gmin nadzalewowych. Poparcie tej inwestycji wyraziło 57 procent badanych osób.

57 procent za

Ankieta była anonimowa, zawierała 11 pytań, m. in.

Czy uważa Pan/Pani, że przekop Mierzei Wiślanej to dobra inwestycja dla regionu?

Jakie zauważa Pan/Pani korzyści z tego wynikające?

Proszę w skali 0 (wcale) do 5 (w bardzo dużym stopniu) odnieść się do stwierdzenia: Temat przekopu Mierzei Wiślanej jest dla mnie istotny.

Więcej o ankiecie pisaliśmy w tym artykule. - W badaniu udział wzięło 446 osób. Celem było poznanie opinii mieszkańców na temat inwestycji przekopu przez Mierzeję Wiślaną oraz zauważanych szans i zagrożeń w perspektywie poprawy mobilności w regionie - czytamy m. in. w podsumowaniu badań.

Wyniki ankiety wskazują, że poparcie dla inwestycji wyraziło 57 procent osób badanych, natomiast 36 procent jest przeciw. - Największe poparcie odnotowano wśród mieszkańców Elbląga, co może wynikać z upatrywania szans na rozwój społeczno-gospodarczy miasta oraz zwiększenie jego regionalnego znaczenia. 49,5 proc. osób odniosło się pozytywnie do stwierdzenia, że inwestycja jest dla nich istotna, natomiast zaledwie 20,3 proc osób aktywnie zaangażowało się w temat przekopu. Wynika stąd, że mieszkańcy regionu nie podejmują się proaktywnych działań, tzn. nie uczestniczą w debatach, nie angażują się w protesty czy też nie wypowiadają się publicznie na temat inwestycji na Mierzei Wiślanej – czytamy m.in. w opracowaniu badań.

Koszty, ekologia i polityka

Ankieta dotyczyła również obaw związanych z tą inwestycją.

- Najczęściej pojawiającą się obawą była kwestia wysokich kosztów - zarówno tych ekonomicznych, jak i ekologicznych. Równie często wskazywano na zagrożenie związane z podziałem lokalnej społeczności, co stanowi obawę uzasadnioną w kontekście wyrażanego poparcia dla inwestycji oraz silnego upolitycznienia. Mieszkańcy obawiają się także powodzi i lokalnych podtopień - głównym źródłem jest kwestia stanu wałów przeciwpowodziowych oraz lęku przed tzw. cofką, która występuje w tym regionie, jednak nie wiadomo w jaki sposób oddziaływać będzie sam kanał żeglugowy. Ponadto mieszkańcy obawiają się utraty cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, co uzasadniają zagrożeniami związanymi z ewentualnym zabieraniem plaży, wycinkami drzew, zwiększeniem zanieczyszczenia i zaśmiecenia przez turystów oglądających przekop. Wiele odpowiedzi dotyczyło mobilności. Jednym ze wskazywanych problemów związanych z inwestycją jest zniszczenie lokalnych dróg, co znacznie utrudnia ruch samochodowy. Z transportem związana jest również obawa o ewentualne "pogorszenie komunikacji" w regionie, choć w związku z przekopem planowana jest rozbudowa połączeń - czytamy w podsumowaniu badań.

Port i utrzymanie przekopu

Wyniki ankiety pokazują, że sporną pozostaje kwestia administrowania portem Elbląg w przyszłości.

- Dla części osób badanych port powinien pozostać w zarządzaniu władz samorządowych, natomiast inni wskazywali na konieczność przejęcia portu przez państwo i zarządzanie centralne - podsumowują doktorantki. - Dużo wątpliwości budzi także kwestia późniejszych kosztów utrzymania inwestycji oraz podziału tychże kosztów pomiędzy samorząd lokalny a rząd. Mieszkańcy wskazują na problem zamulania się wód Zalewu i co za tym idzie - konieczność odmulania, która pochłaniać będzie kolejne środki finansowe. Większość badanych osób – 68 proc. - uważa, że przekop Mierzei Wiślanej spowoduje rozwój turystyki w regionie oraz wydłużenie się sezonu turystycznego. Taki trend można zaobserwować już w tym momencie. Ponad połowa osób wskazuje na poprawę mobilności w obszarze Zalewu Wiślanego oraz na rozwój portu w Elblągu, jak i samego miasta – możemy przeczytać w podsumowaniu badań.

Całe opracowanie badań w tym linku.