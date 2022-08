Co sądzimy o przekopie przez Mierzeję Wiślaną?

Beata Chmiel i Sandra Żukowska fot. Mikołaj Sobczak

Na to pytanie szukają odpowiedzi dwie doktorantki Uniwersytetu Gdańskiego: Beata Chmiel i Sandra Żukowska. Wyniki ankiety, którą kierują do mieszkańców gmin nadzalewowych, poznamy 16 września, czyli w przeddzień oficjalnego otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. We wtorek (16 sierpnia) odwiedziły Elbląg, by uzupełnić swoje badania w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami.

- Jesteśmy doktorantkami Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie zajmujemy się problemem wykluczenia społecznego w regionie przekopu Mierzei Wiślanej. W ramach prowadzonych badań chciałybyśmy poznać opinię mieszkańców na temat przekopu. Wyniki badania zostaną przedstawione podczas XXXVII Seminarium Geografii Wsi w Lublinie – największej polskiej konferencji dotyczącej rozwoju wsi i regionów - piszą we wstępie do ankiety Beata Chmiel i Sandra Żukowska. Ankieta jest anonimowa, pytań jest 11, m. in.: Czy uważa Pan/Pani, że przekop Mierzei Wiślanej to dobra inwestycja dla regionu?

Jakie zauważa Pan/Pani korzyści z tego wynikające?

Proszę w skali 0 (wcale) do 5 (w bardzo dużym stopniu) odnieść się do stwierdzenia: Temat przekopu Mierzei Wiślanej jest dla mnie istotny. - W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Tolkmicko zostało wskazane jako miejscowość zagrożona trwałą marginalizacją, czyli wykluczeniem społecznym i transportowym. Stwierdziłyśmy, że trzeba to bliżej zbadać. Chcieliśmy zająć się wykluczeniem transportowym, ale w kontekście budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Chciałyśmy poznać odpowiedź na pytanie: czy przekop może wpłynąć na poprawę mobilności w tym regionie – mówi Beata Chmiel. Czy przekop Mierzei Wiślanej to dobra inwestycja dla regionu - to kluczowe pytanie ankiety. - Chcemy sprawdzić jak mieszkańcy postrzegają tę inwestycję, czy uważają, że jest ona dobra. Naszym zdaniem zbyt mało uwagi poświęca się temu, co faktycznie mieszkańcy regionu myślą o przekopie Mierzei Wiślanej. Jakie widzą korzyści i szanse wynikające z tej inwestycji? Czy zauważają jakieś zagrożenia? Pytanie o zagrożeniach celowo skonstruowałyśmy jako otwarte. Nie chciałyśmy tutaj narzucać mieszkańcom i sugerować niczego - wyjaśnia Beata Chmiel. Ankietę wypełniło dotychczas 200 mieszkańców gmin nadzalewowych. - Jakie wnioski płyną z dotychczasowych wyników ankiety? Na pytanie - czy jest to dobra inwestycja - odpowiedzi są podzielone, pół na pół. Jeśli chodzi o zagrożenia związane z przekopem, to szczególnie wyraźny jest tutaj głos mieszkańców Krynicy Morskiej. Wśród odpowiedzi związanych z zagrożeniami mieszkańcy wskazują często na możliwość zajęcia tej miejscowości przez Rosjan, analogicznie jak Krymu, boją się, że zostaną oni odcięci od świata przez przekop i będą mogli być łatwym celem ataku. To zaskakująca dla nas odpowiedź. Często wskazywanym zagrożeniem są te związane z ekologią - mówi Beata Chmiel. Wyniki ankiety poznamy 16 września, czyli dzień przed oficjalnym otwarciem przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Zostaną one przedstawione podczas XXXVII Seminarium Geografii Wsi w Lublinie – największej polskiej konferencji dotyczącej rozwoju wsi i regionów. Ankietę można wypełnić wchodząc na ten link.

daw