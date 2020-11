Co zostanie zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego?

Dwa pumptracki, remont fontanny, książkomat – to tylko niektóre z projektów, które w przyszłym roku zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z opóźnieniem, ale w końcu poznaliśmy zwycięskie projekty. Aż 1500 głosów było nieważnych, w niektórych przypadkach władze miasta skierowały wnioski na policję.

Na tegoroczne wyniki glosowania nad Budżetem Obywatelskim musieliśmy poczekać. Miały być znane już 6 listopada, a poznaliśmy je dopiero dziś (27 listopada). Dlaczego? Jak się okazało, na wygranej co niektórym zależało tak bardzo, że "głosowały" osoby już nieżyjące, a do ratusza dochodziły też sygnały o głosowaniu za kogoś. W związku z tym unieważniono 1500 głosów. Pięć wniosków skierowano do organów ścigania.

- W wyniku decyzji wojewody „skasowano” nam możliwość weryfikacji głosów poprzez PESEL i adres zameldowania. Mieliśmy informacje o głosowaniu za kogoś lub o glosowaniu osób nieżyjących – wyjaśniał Witold Wróblewski na dzisiejszej konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że wojewoda warmińsko-mazurski unieważnił zapisy uchwały elbląskiej Rady Miejskiej regulującej zasady Budżetu Obywatelskiego, tak aby głosujący nie mogli podać swojego PESEL i adresu zameldowania. - Jeżeli wojewoda nie pozwoli na wpisanie takiej możliwości weryfikacji głosów o jakiej mówił prezydent, to w przyszłym roku sytuacja może się powtórzyć – dodał Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Kto wygrał?

W projektach ogólnomiejskich do realizacji skierowano projekt modernizacji fontanny (z żabą) przy ul. 1 Maja wraz z iluminacją (1377 głosów) oraz odnowę pomnika „Odrodzenia” i rewitalizację terenu wokół niego. - Zweryfikowaliśmy kwoty, które były pierwotnie naliczone na te projekty. Projekt modernizacji fontanny zweryfikowaliśmy na kwotę 500 tys. zł, chociaż wydaje się, że i ta kwota jest zawyżona. Przetarg pokaże, jaka ta kwota będzie rzeczywista – wyjaśniał Janusz Nowak.

Okręg nr 1

W okręgu nr 1 do realizacji skierowano aż pięć projektów inwestycyjnych:

- budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Brzeska 9 – 11 – (100 tys. zł) 614 głosów

- stylowe ławko – huśtawki do Parku Modrzewie – (100 tys. zł) 402 głosy

- wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Płk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki – (65 tys. zł) – 117 głosów

- remont formy przestrzennej autorstwa Zbigniewa Książkiewicza tzw. elbląskiego Batmana (30 tys. zł) – 96 głosów

- wykonanie tablicy informacyjnej o wilii Ziese'go w parku Modrzewie (1 tys. zł) – 92 głosy.

Małe projekty zakwalifikowane do realizacji: Letnie brzmienie w parku Modrzewie (849 głosów) i Sjesta w parku Modrzewie (458 głosów). Oba projekty wyceniono na po 10 tys. zł.

Okręg nr 2

W okręgu nr 2 wygrał projekt budowy traktu pieszo – rowerowego do Dąbrowy wzdłuż ul. Królewieckiej (470 tys. zł), na który swój głos oddało 818 mieszkańców. Nie będzie jednak finansowany z budżetu obywatelskiego, bo okazało się, że prezydent Elbląga ten projekt zgłosił do dofinansowania z funduszy unijnych.

- W związku z tym podjąłem decyzję, że ponieważ ten projekt jest zgłaszany do realizacji ze środków unijnych, to do realizacji z Budżetu Obywatelskiego zostanie skierowany projekt budowy „pumptracku” - wyjaśnił Witold Wróblewski.

„Pumptrack” przy ul. Kłoczowskiego zdobył 392 glosy, a jego koszt oszacowano na 470 tys. zł. Z „małych projektów” do realizacji skierowano organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej na boisku SP nr 11, spotkania z planszówkami w tej samej szkole oraz spotkanie integracyjno – edukacyjne w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Bratek”.

Okręg nr 3

W okręgu nr 3 z Budżetu Obywatelskiego zostanie zbudowana siłownia plenerowa i zagospodarowany teren zielony pomiędzy blokami przy ul. Królewieckiej 118A i 122A. Koszt: 470 tys. zł Na projekt głosowały 673 osoby. Dwa „małe projekty” to „Spotkanie z mistrzem” w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 (477 głosów) i „Sportowym krokiem” - impreza w tej samej szkole (570 głosów).

Okręg nr 4

Do ciekawej sytuacji doszło w okręgu czwartym. Dwa zwycięskie projekty zdobyły tę samą ilość głosów (po 266 głosów). Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że suma obu projektów przekracza 470 tys. zł – czyli sumę przeznaczoną na projekty inwestycyjne w każdym okręgu Ale...

- Liczymy na to, że uda się na te inwestycje przesunąć środki „zaoszczędzone” na przetargach w projektach ogólnomiejskich – wyjaśniał Janusz Nowak.

Do realizacji został skierowany projekt budowy Pumptracku w parku Traugutta ( 470 tys. zł) i postawienia książkomatu przy filii biblioteki nr 7 przy ul. Hetmańskiej (150 tys. zł). Z puli małych projektów zostaną zrealizowane: Elbląskie Święto Muzyki (238 głosów), Elbląg Music Festiwal (234 glosy)i regaty modeli żaglówek na rzece Elbląg (165 głosów).

Okręg nr 5

W okręgu nr 5 na ul. Kraszewskiego (na pozostałej części) zostanie położona nakładka asfaltowa (375 tys. zł). Na ten projekt glosowało 858 mieszkańców. Dodatkowo do realizacji zostało skierowane wykonanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej przy ul. Reymonta (43 tys. zł), na które głosowało 850 mieszkańców. Małe projekty, które zostaną zrealizowane to „Mała Politechnika” w Szkole Podstawowej nr 4 (897 głosów) i projekt aktywizacji społeczności lokalnej przy ul. Sadowej 2 (1095 głosów).

Inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W tegorocznym glosowaniu wzięło udział 6886 osób, które oddały 6301 głosów na projekty ogólnomiejskie i 4984 na projekty okręgowe. - To są już pozytywnie zweryfikowane glosy – poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowa prezydenta Elbląga.