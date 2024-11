Ćwierć wieku z rzecznikami konsumentów

Black Week, Black Friday, Cyber Monday, tym wszystkim żyją obecnie przynajmniej niektórzy konsumenci. Tymczasem dziś (29 listopada) odbyła się w ANS w Elblągu konferencja "25 lat funkcjonowania Rzeczników Konsumentów – Instytucje ochrony praw konsumentów, dorobek i kierunki rozwoju". Wydarzenie zorganizował Instytut Ekonomiczny uczelni i Miejski Rzecznik Konsumentów, Paweł Rodziewicz. Zobacz zdjęcia.

- To wydarzenie, które ma bardzo mocny wymiar praktyczny - mówił podczas rozpoczęcia konferencji dyrektor Instytutu Ekonomicznego, prof. dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz i podkreślił że ANS od wielu lat współpracuje z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, a ta współpraca i działania wpisują się w profil uczelni.

- Mamy dzisiaj szczególny powód do zadowolenia, bo nasza konferencja odbywa się w roku jubileuszowym, 25-lecia funkcjonowania rzeczników konsumentów - zaznaczył dr inż. Jarosław Niedojadło prof. uczelni i rektor ANS. Zapowiedział organizację kolejnych takich wydarzeń.

- Nie jest to konferencja wyłącznie dla rzeczników, zaprosiliśmy studentów, uczniów szkół, przedstawicieli instytucji, by móc przedstawić państwu system ochrony praw konsumentów w Polsce. To nie jest jednorodne, on jest bardzo złożony i wielopłaszczyznowy. Próbuję uczyć swoich studentów, opowiadając im o ochronie praw konsumentów (...) by zrozumieli tą instytucjonalną ochronę w charakterze funkcjonującego, wzajemnie uzupełniającego się systemu. Prawa konsumenta to nie tylko normy prawa materialnego, które nadają konsumentom szczególne prawa, ale także obowiązki. To nie tylko normy prawa materialnego, które nakładają szczególne obowiązki na przedsiębiorców (...), to nie tylko formy prawa procesowego, które nadają nam szczególnych uprawnień w przypadkach, kiedy musimy bronić interesów konsumentów występując do przedsiębiorców albo do sądów - mówił Paweł Rodziewicz, Miejski Rzecznik Konsumentów. Wskazywał, że działania związane z prawami konsumentów są realizowane przez liczne instytucje. Z okazji jubileuszu życzył swoim koleżankom i kolegom dalszego rozwoju, wykorzystywania swoich kompetencji dla ochrony konsumentów etc.

- Wszyscy korzystamy z jakichś usług, wszyscy zawieramy jakieś umowy, wszyscy mamy prawo do reklamacji, wszyscy kupujemy towary, dlatego jesteśmy konsumentami, jesteśmy aktywnymi uczestnikami rynku, w tym rynku komunikacyjnego, bo żaden z was na tej sali nie wyobraża sobie teraz życia bez Internetu, bez dostępu do usług komunikacji elektronicznej - mówiła m. in. Milena Górecka z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. - O ile od kilku lat jest względny spokój na rynku usług komunikacji, to jeszcze kilka lat temu sprawy, które wpływały do nas jako urzędu, dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych, zwłaszcza dostawców wprowadzających w błąd przy podpisywaniu umowy, były liczone w tysiącach, jeżeli nie w dziesiątkach tysięcy - wskazywała. - Dzięki normom i przepisom prawa, ciągłym zmianom i kontrolom dostawców usług część problemów została z tego rynku wyeliminowana, ale to nie znaczy, że jak korzystamy z tych usług, nie pojawiają się nowe wyzwania i problemy i dlatego staramy się, by ten konsument był coraz bardziej świadomy. Dlatego jedną z naszych głównych gałęzi działalności jest m. in. edukacja konsumencka. Świadomy konsument, wyedukowany konsument, to jest ten, który nawet nie będzie potrzebował rzecznika konsumentów czy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To jest ten konsument, który od momentu zawarcia umowy, poprzez złożenie reklamacji, poprzez dochodzenie roszczeń np. w cywilnym postępowaniu sądowym, będzie silny na rynku, będzie znał swoje prawa, będzie wiedział, gdzie szukać pomocy - mówiła Milena Górecka.

Podczas konferencji odbył się szereg wykładów, prelegenci mówili o instytucjach chroniących konsumentów, zwalczaniu nielegalnych praktyk i działaniach prewencyjnych na rynku konsumenckim etc.