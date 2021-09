Czeka nas wojskowa defilada, będą utrudnienia w ruchu

W dniach 23-24 września w związku z przemarszem pododdziałów oraz defiladą przewidywane są utrudnienia w ruchu w centrum Elbląga. Na placu Kazimierza Jagiellończyka odbędzie się uroczysty apel, podczas którego, w obecności najwyższych władz państwowych i wojskowych, odbędzie się wręczenie sztandaru wojskowego 16. Pułkowi Logistycznemu.

W czwartek, 23 września, w związku z próbą do uroczystości, od godz. 11.15 do godz. 11.50 wyłączone z ruchu zostaną kolejno następujące ulice: Kościuszki (od parkingu przy cmentarzu), Agrykola, Górnośląska, Nowowiejska, Teatralna, Plac Jagiellończyka. Próba do defilady, zaplanowana w godz. 12.30-14, spowoduje utrudnienia w ruchu w okolicy placu Kazimierza Jagiellończyka (ul. płk. Dąbka – skrajny prawy pas jezdni, ul. Teatralna).

Natomiast w piątek, 24 września, utrudnienia w ruchu wystąpią w godz. 11.15 - 11.50 kolejno na ulicach: Kościuszki (od parkingu przy cmentarzu), Agrykola, Górnośląska, Nowowiejska, Teatralna, Plac Jagiellończyka. Defilada podczas uroczystości zaplanowana jest w godz. 13.30 - 13.50 w okolicy placu Kazimierza Jagiellończyka (ul. Płk. Dąbka – skrajny prawy pas jezdni, ul. Teatralna). Ponadto 24 września w godz. 6-16 wyłączona z ruchu zostanie ulica pomiędzy Centrum Spotkań Europejskich Światowid a placem Kazimierza Jagiellończyka wraz z parkingami.

Trasę przemarszu zabezpieczać będzie policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Przepraszamy za utrudnienia i serdecznie zapraszamy elblążan do udziału w tak ważnej dla nas uroczystości. Nie zabraknie wojskowego sprzętu i żołnierskich melodii.