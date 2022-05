Czekając na Piekarczyki

Jedną z inwestycji miejskich zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku jest posadowienie pięciu figurek Piekarczyków na Starym Mieście. Sprawdzamy, co się w tej sprawie dzieje.

Nie sposób nie znaleźć podobieństw pomiędzy pomysłem ustawienia figurek Piekarczyków na elbląskim Starym Mieście, a wrocławskimi krasnalami. W mieście nad Odrą figurek jest... bez liku - każdy specyficzny, z innym imieniem, które zdradza jego rolę w krasnoludzkim świecie Wrocławia. 100matolog - „Cóż, jego profesja z pewnością nie należy do grona tych, darzonych największą sympatią, a dość złowrogi wyraz twarzy 100matologa sprawia, że na początku może on budzić strach. Ale ten kilkunastocentymetrowy dentysta zdecydowanie zyskuje przy bliższym poznaniu i szybko okazuje się, że nie taki diabeł straszny… A poza tym, kto jak kto, ale specjalista od chorych zębów zawsze się przyda, a jego dotychczasowy brak mocno dawał się we znaki skrzatom, zwłaszcza tym, lubującym się w słodyczach.“ - czytamy na stronie visitwroclaw.eu. Florianek jest kominiarzem. Wrocławianie zalecają złapanie się za guzik (swój lub krasnala) przy przechodzeniu koło niego. Prezes upamiętnia Zygmunta Sutkowskiego, prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

Wrocławskie krasnale stoją przy hotelach, są swoistą wizytówką lokalnych firm, upamiętniają historię miasta. Piszemy o nich, żeby pokazać jaki potencjał turystyczny tkwi w elbląskich Piekarczykach. Obecnie czekamy na pięć pierwszych figurek, które mają stanąć na terenie Starego Miasta.

„Figurki Piekarczyka, jako postaci legendarnej dla Miasta Elbląg, będą miały za zadanie oznaczać miejsca i wydarzenia ważne dla Elbląga, zarówno historycznie, jak i współcześnie. W zamyśle, mniejsze wersje Piekarczyka zachowają ten sam wizerunek, co, zasłużona już, rzeźba spod Bramy Targowej, natomiast będą opatrzone w atrybuty związane z danym miejscem lub wydarzeniem oraz przybiorą charakterystyczne pozy.“ - informował ratusz na naszych łamach.

- Wpłynęło ok. 60 pomysłów na Piekarczyka wraz z propozycjami lokalizacji figurek. Dziesięć najlepszych propozycji wybranych zostanie komisyjnie. Następnie propozycje zostaną poddane konsultacjom mieszkańców na platformie „Elbląg Konsultuje” w celu dokonania wyboru pięciu, które zostaną na stałe zamieszczone na elbląskiej Starówce. Po dokonaniu wyboru pięciu figurek przez mieszkańców, Miasto zobligowane jest do uzyskania zgody od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozmieszczenie na stałe na Starym Mieście konkretnych figurek na konkretnych działkach - informuje Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego elbląskiego ratusza.

Obecnie jesteśmy przed posiedzeniem komisji mającej wybrać finałową dziesiątkę. Elbląskie Piekarczyki będą miały 50 cm wysokości. Każdy z nich ma mieć indywidualne atrybuty.