Czemu służy to rozwiązanie?

"Niewiarygodnym pomysłem racjonalizatorskim" nazywa instalację koło bloku przy ulicy Wiejskiej jeden z naszych Czytelników. Czemu służy prezentowane na zdjęciu zabezpieczenie?

Po lekturze maila od mieszkańca Elbląga sądziliśmy, że rozwiązanie wprowadzone przy jednym z bloków ulicy Wiejskiej to nowość, jak się jednak okazuje, funkcjonuje ono od ok. dwóch lat. Początkowo zakładaliśmy, że chodzi o to, by pieszy nie wyłonił się nagle blisko krawędzi bloku podczas wchodzenia na przejście. Jak się jednak okazuje, zabezpieczenie ma inny cel.

- Przesłana przez mieszkańców do Państwa redakcji dokumentacja zdjęciowa przedstawia obstalowaną barierę ochronną zamontowaną ok. 2 lata temu w celu ochrony narożnika budynku, w tym rury spustowej instalacji kanalizacji deszczowej przed uszkodzeniem mechanicznym przez pojazdy.

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo" jest w trakcie wyznaczania bezpiecznych ciągów dla pieszych z uwagi na zgłoszenia Mieszkańców o beztroskim zachowaniu kierowców pojazdów poruszających się po ciągu pieszo-jezdnym i terenie utwardzonym zlokalizowanym za budynkiem przy ul Wiejskiej 22.

Z uwagi na konieczność podjęcia przez pracowników Grupy Konserwacyjno-Remontowej SM "Zakrzewo" prac interwencyjnych w innej części osiedla prace nie zostały jeszcze zakończone – odpowiedział na nasze pytania Sławomir Łopieński, zastępca prezesa Zarządu SM "Zakrzewo".