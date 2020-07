Cztery złote i można popatrzeć na Elbląg z góry

Od dziś (29 lipca) można już pokonać 366 schodów i popatrzeć na Elbląg oraz okolice z punktu widokowego zlokalizowanego na 67. metrze wieży katedry pw. św. Mikołaja. W tym roku za tę przyjemność trzeba będzie zapłacić 4 złote (dorośli). Dzieci zapłacą połowę mniej.

Od tego roku opiekę na wieżą katedralną przejmie elbląskie Muzeum Archeologiczno – Historyczne. Porozumienie zostało podpisane do 15 października.

- Opłaty przyjęliśmy po to, żeby zrównoważyć wszystkie koszty bycia operatorem wieży. Wynoszą one 4 złote dla osób dorosłych, bilet ulgowy kosztuje 2 złote – wyjaśnił Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu

Kasa została zlokalizowana na drugim poziomie (do tego miejsca wstęp jest bezpłatny). Wprowadzenie opłat stało się możliwe, gdyż minął termin obowiązywania projektu unijnego, którego jednym z warunków było bezpłatne udostępnienie wieży dla zwiedzających.

- Po zakończeniu remontu, w 2015 r., zakładaliśmy, że wieżę będzie odwiedzało 5 tysięcy osób rocznie. Życie dość szybko zweryfikowało te liczby i tę ilość możemy śmiało pomnożyć przez pięć – mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga na konferencji prasowej poświęconej udostępnieniu wieży dla turystów.

Godziny udostępniania wieży dla turystów i mieszkańców się nie zmieniły: wtorek-piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 14, niedziela od 14 do 17. W poniedziałki wieża będzie nieczynna. Ze względu na pandemię koronawirusa powyżej drugiego poziomu może jednocześnie przebywać 10 osób jednocześnie.