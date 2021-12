Czytelnicy: „Ktoś w tym mieście odśnieża?\"

Śnieg leży od kilku dni, ale zdaniem naszych czytelników zima zaskoczyła osoby i instytucje odpowiedzialne za odśnieżanie miasta. „Kiedy będą odśnieżone chodniki z tej masy śnieżnej?“ - pytają nas czytelnicy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dzisiejszego przedpołudnia.

„Jak jest zima, to musi być zimno. Takie jest odwieczne prawo natury“ - cytat z filmu Miś przychodzi nam na myśl podczas wędrówek po Elblągu. Jest zima, to i śnieg musi być. Kilka dni temu opublikowaliśmy fotoreportaż z dziećmi szalejącymi na śniegu. I o ile na górkach śnieg jest wręcz niezbędny, to na chodnikach... już niekoniecznie.

Tymczasem nasza redakcyjna skrzynka została zasypana mailami: „Witam szanowną redakcję, czy była by możliwość aby wasza gazeta zareagowała na brak odśnieżania chodników w mieście, szczególnie na Zawadzie w ciągu alei Odrodzenia. Nogi można połamać albo powykręcać a o spacerze z małym dzieckiem w wózku to już w ogóle można zapomnieć. Śnieg który został posypany teraz zalega na chodnikach i stał się grząski jak piasek na plaży. Służby chyba zapomniały że oprócz dróg to jeszcze chodniki przydało by się odświeżyć.“ - pisze mieszkaniec Zawady.

fot. nadesłana

„Piszę z zapytaniem czy może warto zadać pytanie władzom naszego miasta kto odpowiada za stan chodników po których w okresie zimowym musimy się poruszać a raczej brodzić jak w błocie?“ - pyta się kolejny mieszkaniec Elbląga.

„Witam, kiedy będą odśnieżone chodniki z tej masy śnieżnej? Przecież to co się dzieje to skandal! Nie można chodzić chodnikami bo cała ta masa zalega i co mają zrobić osoby starsze czy też rodzice z wózkami.! Pytam za co ludzie płacą podatki i za co dostają pensje ludzie za to odpowiedzialni?“ - oburza się kolejny czytelnik.

Sami jesteśmy mieszkańcami Elbląga i też po śnieżnej brei brodzimy czasami zastanawiając się czy prędzej nadejdzie wyższa temperatura i śnieżna breja zmieni się w chlapę, czy też ktoś się zlituje i ten śnieg posprząta. Pytanie brzmi kto? Odpowiedź jest krótka i długa jednocześnie. Krótka: gospodarz terenu. Długa: lista gospodarzy poszczególnych chodników w Elblągu jest długa.

W przypadku terenów miejskich za odśnieżanie odpowiada Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej lub w przypadku parków, cmentarzy, placówek oświatowych i edukacyjnych, obiektów użyteczności publicznej, torowiska tramwajowego bezpośrednio do zarządców terenów, które realizują zadania we własnym zakresie. Drogi publiczne (około 220 km) objęte stałym utrzymaniem podzielone są na dwie kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard i pierwsza kolejność utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska oraz na drogach o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do drugiej kolejności utrzymania zimowego. Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne, zaliczone są do trzeciej kolejności utrzymania zimowego i będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości na podstawie zgłoszeń mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

W przypadku gospodarzy terenów nie należących do miasta - odśnieżanie jest ich obowiązkiem w granicach terenu, którym zarządzają. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. Ich obowiązkiem jest także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność (z wyjątkiem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania).

Szczegóły dotyczące „Akcji Zima“ w Elblągu przedstawiamy tutaj. W celu odśnieżenia konkretnego odcinka chodnika trzeba interweniować u zarządcy nieruchomości. Interweniować w sprawie nieodśnieżonych terenów może także Straż Miejska. Brak odśnieżania może skończyć się mandatem do 500 zł.