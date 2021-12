Akcja zima w Elblągu

Kalendarzowa zima już za kilka dni, ale w Elblągu już od początku listopada trwa tzw. Akcja Zima, która oznacza gotowość poszczególnych służb do odśnieżania miasta. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące tej akcji oraz wykaz niezbędnych kontaktów.

W Elblągu stałym i doraźnym utrzymaniem w zimie objęte są: drogi publiczne i wewnętrzne, przystanki komunikacji miejskiej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania (Departament Zarząd Dróg), budynki komunalne wraz z terenami przyległymi (Zarząd Budynków Komunalnych), parki, skwery i zieleńce oraz tereny cmentarzy komunalnych (Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu), placówki oświatowe i edukacyjne podległe Gminie Miasto Elbląg tj. szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze (Departament Edukacji), kryta pływalnia przy ul. Robotniczej, CRW Dolinka, kryte lodowisko, przystań kajakowa przy ul. Radomskiej, obiekt noclegowy przy ul. Brzeskiej, hala CSB, Atletikon oraz Stadion Miejski przy ul. Agrykola, stadiony przy ul. Krakusa i ul. Skrzydlatej (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) a także torowiska tramwajowe (Tramwaje Elbląskie).



Zimowe utrzymanie tych obiektów i terenów wraz z niezbędną obsługa komunikacyjną należy do

- dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych (jezdni i chodników), przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania oraz budynków komunalnych wraz z terenami przyległymi do nich ZBK, na podstawie zawartych umów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przy ul. Szańcowej 1,

- dla pozostałych wymienionych terenów miejskich: parków, cmentarzy, placówek oświatowych i edukacyjnych, obiektów użyteczności publicznej, torowiska tramwajowego bezpośrednio do zarządców terenów tj. ZZM, DE, MOSiR i TE, które realizują zadania we własnym zakresie.

Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i zagrożeń występujących podczas jej trwania można kierować odpowiednio do:

- drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK – całodobowo Dyspozytor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej: 602-655-659, 232-64-08 w. 9,

- od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu - Departament Zarząd Dróg w Elblągu, tel. 239-32-43,

- całodobowo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 239-30-40,41,

- Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

- parki, skwery i zieleńce - dyspozytor tel. 234-10-75 wew. 1, 2

- tereny cmentarzy komunalnych - dyspozytor tel. 234-10-75 wew. 4, 5

- szkoły, przedszkola żłobki - Departament Edukacji tel. 602-784-682

- obiekty użyteczności publicznej - MOSiR, tel. 661-240-113

-Tramwaje Elbląskie całodobowo dyspozytor tel. 239-69-08

Drogi publiczne (około 220 km) objęte stałym utrzymaniem podzielone są na dwie kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard i pierwsza kolejność utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska oraz na drogach o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do drugiej kolejności utrzymania zimowego. Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne, zaliczone są do trzeciej kolejności utrzymania zimowego i będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości na podstawie zgłoszeń mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W przypadku długotrwałych opadów prace prowadzone są w sposób ciągły, aż do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego. W przypadku pozostałych terenów miejskich odpowiednie służby przystępują do usuwania skutków w godzinach rannych: od godz. 5 do godz. 6 i prowadzą prace do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego ciągów komunikacyjnych.

fot. Anna Dembińska



Sprzęt jakim dysponują wykonawcy to:

- w przypadku dróg publicznych jest to 8 piaskarko-solarek, 7 pojazdów z pługiem odśnieżnym na jezdnie oraz 10 sztuk pojazdów z pługiem na chodnikach, 4 koparki-ładowarki wraz z niezbędną ilością materiałów potrzebną do zwalczania śliskości.

- w przypadku parków, skwerów i cmentarzy jest to 5 ciągników z pługiem i przyczepą, 2 miniciągniki, 2 samochody do przewozu pracowników oraz 5 samochodów skrzyniowych.

- ciągi piesze odśnieżane są głównie ręcznie, z częściowym wykorzystaniem sprzętu mechanicznego



- Właściciele nieruchomości zobowiązani są również dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach terenów, którymi zarządzają. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. Ich obowiązkiem jest także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność (z wyjątkiem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania). Właściciele nieruchomości muszą również dbać o stan techniczny m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu pieszych. Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu - informuje Urząd Miejski w Elblągu.