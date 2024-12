Czytelniczka: Czekamy na spełnienie wyborczych obietnic dla kobiet

Wyprawki dla noworodków, bezpłatne badania USG piersi dla elblążanek od 25 do 45 roku życia, darmowy segregator ciążowy – to tzw. konkrety dla kobiet, których wprowadzenie zapowiadał Michał Missan w swojej kampanii prezydenckiej. - Minęło już sporo czasu, nie słychać, aby w tych tematach podjęto jakieś kroki. Siedem miesięcy chyba wystarczy, aby przynajmniej zacząć je realizować – pisze jedna z naszych Czytelniczek. My pytamy urzędników, na jakim etapie jest realizacja zapowiedzianych przez prezydenta programów dla kobiet.

"Prezenty na dobry początek"

- Drogie Elblążanki! Życzę Wam dużo szczęścia, radości i jak najszybciej pięknej, elbląskiej wiosny. Szczególnie, jako osoba wiele lat związania z ratownictwem medycznym, życzę Wam zdrowia! Dlatego dziś, z okazji Dnia Kobiet, proponuję razem z moją drużyną projekty przygotowane specjalnie dla Was! - zwracał się 8 marca do mieszkanek Elbląga kandydat na prezydenta Michał Missan, zabiegając o ich głosy.

Przypomnijmy wprowadzenie jakich projektów wówczas zapowiadał? Pierwszy z nich to „Zdrowa Elblążanka”, czyli organizacja bezpłatnych badań USG piersi dla kobiet od 25 do 45 roku życia. Drugi to „Jestem w ciąży, jestem Elblążanką". Miało to być szereg inicjatyw dedykowanych mieszkankom, które spodziewają się dziecka. - Na przykład „Darmowy segregator ciążowy”, w programie również akcja informacyjna, dlaczego tak ważne jest pierwszeństwo i ustępowanie miejsca kobietom w ciąży – zapowiadał kandydat na prezydenta Elbląga.

W tym temacie Michał Missan miał współpracować z urzędami, sklepami i innymi instytucjami w mieście. Trzecim z zapowiadanych był program „Piekarczyk wita na świecie”, czyli wyprawka dla elbląskiego malucha. - Będzie to powitalny box zawierający prezenty od miasta na dobry początek. Każdy nowo narodzony maluch otrzyma specjalnie przygotowany zestaw, w tym segregator pediatryczny, body, pieluszki tetrowe i flanelowe, pierwszą książeczkę i inne niezbędne akcesoria - deklarował Michał Missan.

"Nad programami pracujemy"

Po siedmiu miesiącach od zwycięskich dla Michała Missana wyborów nasze Czytelniczki pytają, na jakim etapie jest przygotowanie zapowiadanych przez prezydenta programów.

- Minęło już sporo czasu, nie słychać, aby w tych tematach podjęto jakieś kroki. Siedem miesięcy to wystarczający czas, aby przynajmniej zacząć je realizować. Chyba, że są to obietnice, które już tylko obietnicami pozostaną. Elblążanki czekają na spełnienie obietnic – pisze jedna z nich.

Adrianna Kuzko z Biura Prezydenta Miasta zapewnia nas, że urząd pracuje nad projektami dla kobiet. Kiedy będą wdrażane? Odpowiedź brzmi: sukcesywnie.

- Zgodnie z zapowiedziami pracujemy nad wszystkimi programami dotyczącymi elblążanek i elblążan, w tym nad wymienionymi przez Panią. Będą one sukcesywnie wdrażane i finansowane ze środków własnych w ramach działań bieżących departamentów merytorycznych. Już od stycznia planujemy wprowadzić "Wyprawkę dla Elbląskiego Malucha". W trakcie przyszłego roku chcemy również wdrożyć projekt „Zdrowa Elblążanka”. Więcej szczegółów podamy wkrótce. Program wyborczy prezydenta Elbląga Michała Missana jest przewidziany na całą 5-letnią kadencję. Wypracowanie satysfakcjonujących dla mieszkanek i mieszkańców rozwiązań to priorytet prezydenta – informuje Adrianna Kuzko.

Pięć milionów w budżecie

Dodajmy, że w projekcie budżetu miasta na 2025 rok na ochronę zdrowia zaplanowano ok. 5,3 mln zł (w 2024 roku było to ok. 7,8 mln zł).

- Projekt budżetu został przygotowany, jeśli chodzi o dział zdrowie, w oparciu o faktyczne, realne potrzeby i takie środki zostały zabezpieczone. Głównie w tej kwocie są to środki przeznaczone dla Szpitala Miejskiego na dotacje, które wynikają z wkładów własnych (do projektów-red.), jest to wsparcie ze strony miasta. Część środków została przeznaczona na szeroko rozumianą profilaktykę i promocję zdrowia. W szczegółach jeszcze nie powiem, bo tutaj nie mamy szczegółów dopracowanych, natomiast nadal będziemy kontynuowali te wszystkie działania, które były robione w ramach Elbląskich Dni Zdrowia. Jeśli w trakcie roku pojawią jakieś bieżące potrzeby, to będziemy oczywiście dokonywali stosownych przesunięć, jeśli będą one możliwe – tak mówiła o zaplanowanych na 2025 rok pieniądzach w dziale budżetu „Ochrona Zdrowia” Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Elblągu (26 listopada, posiedzenie komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych).

Zapowiadana (od stycznia) przez elbląskich urzędników wyprawka dla malucha funkcjonuje od dawna w wielu polskich miastach: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, czy mniejszych: Grodzisk Mazowiecki, Ostrołęka, Konin. W znakomitej większości realizacje takich programów zostały podjęte uchwałą rad tych samorządów. W Warszawie rodzice noworodka otrzymują wyprawkę o równowartości 500 zł, w Koninie (ponad 70 tys. mieszkańców) koszt wyprawki nie może przekroczyć trzykrotności kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia obowiązującej w dacie złożenia wniosku. W warszawskiej wyprawce rodzice znajdą: przenośne łóżeczko dla niemowlaka, kocyk, ręcznik, zestaw ubranek (body z długim rękawem, body z krótkim rękawem, spodenki, skarpetki), chusteczki nawilżane, 5 pieluch tetrowych. W Koninie: body, spodenki, czapeczka, skarpetki, kocyk, opakowanie w postaci worka ze sznurkiem.

W Elblągu w 2023 roku urodziło się niespełna 2 tys. dzieci.